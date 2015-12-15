Aşırı sağcıların hedefi mülteci yurt ve barınakları



Federal hükümet, Yeşiller Partisi'nin 'mülteci yurt ve barınaklarına yönelik yapılan saldırılara' ilişkin soru önergesini yanıtladı. Hükümetin verdiği bilgi, Almanya'da aşırı sağcıların mülteci barınaklarına yönelik saldırılarının arttığını ortaya koydu. Geçen yıl bu yönde 482 saldırı kayıtlara geçirilirken, bu sayının bu yıl Kasım ayı ortalarına kadar bin 305'e çıktığı belirtildi.

Soru önergesi üzerine yapılan açıklamada, aşırı sağcı kesim dışında ülke genelinde mülteci yurt ve barınaklarına yönelik işlenmiş tüm suçların ise geçen yıl 895 iken yine Kasım ayı ortalarına kadar bin 610'a çıktığı kaydedildi.

Kayıt altına alınan bin 610 suç vakasının, aşırı sağcıların yanı sıra solcular tarafından da işlendiği belirtiliyor. Bu suçlar yalnızca mülteci yurt ve barınaklarına yönelik saldırıları içermiyor. Aynı zamanda yine aynı konuyla bağlantılı internet üzerinden yapılan nefret söylemleri ve protesto yürüyüşlerinde çıkan olayları da kapsıyor. Ve yine bu suçların da aşırı sağ kesimin yanı sıra solcular tarafından da a işlendiği belirtiliyor.

Hükümetin açıkladığı verilerle, son yıllarda mülteci yurt ve barınaklarına yönelik saldırıların arttığı ve bu trendin yükselişte olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında mülteci yurt ve barınaklarına yönelik 62 suç, 2013 yılında 399 ve 2014 yılında ise 895 suç kayıt altına alındı.

İşlenen suçların küçük bir bölümünün şiddet suçu olduğu belirtiliyor. Geçen yıl işlenmiş 188 suç kayıt altına alınırken, bu yıl sayının düştüğü ve Kasım ayı ortalarına kadar 140 vakanın kayıt altına alındığına yer veriliyor.

Soru önergesini veren Yeşiller Parti Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, aşırı sağcı şiddetin 'trajik bir boyuta' ulaştığına dikkat çekerek, polis istatistiklerinin karmaşık olduğu eleştirisini yöneltti.

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas ise yaptığı açıklamada, suçların büyük bir bölümünün aydınlatılması beklentisinde olduğunu kaydetti. Maas, aşırı sağcı şiddetinin dramatik şekilde artmasının 'Almanya için utanç verici' olduğunu ifade etti.