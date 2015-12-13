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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcıları protesto gösterisinde çatışma çıktı

Leipzig'de aşırı sağcıların düzenlediği gösteriyi protesto eden solcu gruplar ile polis arasında çatışma çıktı. 69 polisin yaralandığı çatışmalar gece yarısına kadar sürdü.

13 Aralık 2015 12:49


Leipzig kentinde düzenlenen aşırı sağcı gösteriyi protesto eden solcu gruplarla polis çatıştı. Maskeli grup polise taş, şişe ve sopalarla saldırdı. Çıkan çatışmada 69 polis yaralandı. 50 kadar polis aracı da zarar gördü. Polise saldıran 23 kişi gözaltına alındı.

Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, yaşananları "şoke edici" olarak tanımlarken, aşırı sağcılara karşı düzenlenen barışçıl gösteriyi polisle çatışarak sabote eden grubun sokak terörü gerçekleştirdiğini ifade etti.

Leipzig Emniyeti'nden yapılan açıklamada, bin kadar karşıt göstericinin polise saldırıda bulunduğu belirtilirken, gösteriye 600 civarında aşırı sağcının katıldığı kaydedildi. Karşıt göstericilerin sayısının ise 2 bin 500 civarında olduğu belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LeipzigBelediye Başkanı Burkhard JungEmniyetiWelle Türkçe DPA/TY/BW

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