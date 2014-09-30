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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağcılardan şüpheleniliyor

Almanya'da parlamento binasına molotof kokteyli atan saldırganların izini süren polis bir delil buldu.

30 Eylül 2014 14:59


Polis, Berlin'deki parlamento binasına molotof kokteyli atan kimliği belirsiz zanlının, aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olduğu şüphesi üzerinde duruyor. Polis sözcüsü salı günü yaptığı açıklamada, olay yerinde bulunan el ilanının söz konusu aşırı sağa işaret ettiğini dile getirdi. El ilanının incelemeye alındığı ve Berlin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın delile dayanarak soruşturma başlattığı bildiriliyor.

Pazarı pazartesiye bağlayan gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, Berlin'deki parlamento binasına molotof kokteyli atmıştı. Polisin verdiği bilgiye göre, zanlının sabah saat iki sularında molotof kokteylini binanın merdivenlerine attığı ve ardından kaçtığı bildirildi. Molotof kokteylinin kısa bir süre ateş aldığı ve ardından söndüğü belirtildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBerlinBerlin Anayasayı Koruma TeşkilatıWelle Türkçe DW/AFP/dpa GA/BÖ

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