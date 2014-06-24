Aşırı sağcılar grup oluşturamadı



Hollanda’nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Geert Wilders, Avrupa Parlamentosu’nda diğer ülkelerin aşırı sağcı partileri ile bir grup kurma planlarının gerçekleşmediğini duyurdu. Gazetecilerin konu ile ilgili sorularını yanıtlayan Wilders, Polonya’dan seçilen Yeni Sağcılar Kongresi (KNP) ile yapılan görüşmelerin, bu partinin Yahudi ve kadın düşmanı tavrından dolayı olumlu sonuç vermediğini bildirdi.

Wilders, Fransız aşırı sağı Ulusal Cephe’nin lideri (FN) Marine Le Pen ile birlikte parlamentoda bir aşırı sağ blok oluşturma çalışmalarının tamamen ortadan kalkmadığını, önümüzdeki dönemde bunun için yeniden girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu’nda grup kurabilmek için Avrupa Birliği’ne üye en az yedi ülkeden asgari 25 milletvekilinin bir araya gelmesi gerekiyor. Parlamentoda grup oluşturmayı başaran partiler, içinde bulundukları yasama döneminde, Avrupa bütçesinden 20 ile 30 milyon euro arasında maddi destek alma hakkını elde ediyorlar.

İngiltere’nin Euro karşıtlığı ile tanınan Bağımsızlık Partisi'nin (Ukip) lideri Nigel Farage ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda grup kurmak için gerekli şartları yerine getirdiklerini belirtmişti. Farange, yaptığı görüşmeler neticesinde yedi ayrı ülkeden 48 milletvekilinin katılacağı grupta, Fransız Ulusal Cephe’den de bir üyenin bulunacağını ifade etmişti. Avrupa Parlamentosu’nda grup kurma çalışmaları yürüten siyasilerin en geç 23 Haziran pazartesi gününe dek gerekli girişimleri, yeterli sayıya ulaşarak sona erdirmeleri gerekiyordu.