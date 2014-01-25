Aşırı sağcılar balo yaptı çatışma çıktı



Avusturya'nın başkenti Viyana'da aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi'nin (FPÖ) düzenlediği balo çatışmalara neden oldu. Tarihi Hofburg Sarayı'nda düzenlenen baloyu protesto için toplanan 6 bin kişi, polisin ilan ettiği yasağa rağmen sokağa çıktı. Kortej oluşturarak yürüyen göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Viyana polisi olaylarda 5'i polis toplam 20 kişinin yaralandığını, 14 göstericinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Emniyet sözcüsü çatışma yüzünden ciddi maddi zarar oluştuğunu, bazı dükkanların yandığını söyledi. Gösteriye katılanlar arasında çok sayıda Alman'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Avusturya ORF Televizyonu, çatışma sırasında dükkanların camlarının kırıldığını belirtirken, çatışmayı 'kısa ama şiddetli' diye nitelendirdi. ORF, göstericiler arasında, siyah giyindikleri için kendilerini 'kara blok' olarak adlandıran, küreselleşme karşıtı, anti-faşist hareketin üyelerinin bulunduğuna da dikkat çekti.

Aşırı sağcı Avusturya Özgürlüçü Partisi'nin Hofburg Sarayı'nda düzenlediği baloda güvenliği sağlamak üzere toplam 2 bin polis görev yaptı. Polis sağcılarla, karşıt göstericiler arasında çatışma çıkmasını engellemek için kentin büyük bölümünü trafiğe ve vatandaşlara kapattı.