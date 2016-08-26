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Deutsche Welle

Aşırı sağcı liderden 'camileri ve Kuran'ı yasaklama' vaadi

Hollanda’da Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcılar 2017 parlamento seçimleri için "İslamlaşmadan arınma" vaadiyle hazırlanan seçim programını duyurdu.

26 Ağustos 2016 18:16


Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), 2017 yılında yapılacak parlamento seçimleri için merkezinde İslam ve Müslümanların olduğu seçim programını duyurdu. Parti lideri Geert Wilders'in Twitter üzerinden de paylaştığı bir sayfalık seçim programı, “İslamlaşmadan arınmayı” hedefliyor.

Partinin, İslam ve Müslümanları hedef alan seçim programında, ülkedeki tüm camilerin ve İslami okulların kapatılması ile Kuran-ı Kerim'in yasaklanması talep ediliyor. Seçim programında ayrıca Müslüman ülkelerden göçmenlerin ülkeye girişlerinin engellenmesi, Hollanda'daki mülteci kabul merkezlerinin kapatılması ve kamuya açık yerlerde başörtüsünün yasaklanması talepleri de yer alıyor.

Aşırı sağcı parti, savunma ve emniyet bütçelerinin, kalkınma yardımı ve sanat alanındaki teşvik ödemelerinden aktarılacak kaynaklarla yükseltilmesini de öngörüyor.

Wilders'in Özgürlük Partisi son aylarda yapılan kamuoyu anketlerinde önde gitse de hükümeti kuracak çoğunluğu sağlaması mümkün görülmüyor. İpsos Piyasa Araştırmaları Enstitüsü'nün Ağustos ayı başında yaptığı anket, Özgürlük Partisi'nin, 150 sandalyeli parlamentoda 27 milletvekili çıkarabileceği sonucunu vermişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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