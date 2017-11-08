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Dünya

Aşırı sağcı lider Le Pen'in dokunulmazlığı IŞİD fotoğrafları nedeniyle kaldırıldı

Le Pen, 2015 yılında sosyal medya hesabından IŞİD'e ait 3 fotoğraf paylaşmıştı

08 Kasım 2017 21:18

Fransa Ulusal Meclisi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Meclis, Le Pen'in 2 yıl önce sosyal medya hesabından IŞİD'e ait fotoğraflar paylaştığı için milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Marine Le Pen, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütü IŞİD'e ait 3 fotoğraf paylaşmış, bunun üzerine Nanterre Savcılığı da Le Pen hakkında şiddet içerikli fotoğraflar yayınladığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) da üyeleri olan Le Pen'in dokunulmazlığını aynı gerekçelerle haziran ayında kaldırmıştı.

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