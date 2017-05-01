Aşırı sağcı Le Pen’in vaadi eşcinsel evlilikleri kaldırmak

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin yöneticilerinden Marion Marechal-Le Pen, Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde eşcinsel evliliğe izin veren yasayı yürürlükten kaldıracaklarını söyledi.

BFM televizyon kanalında soruları yanıtlayan Marechal-Le Pen, Sosyalist Parti hükümeti tarafından 17 Mayıs 2013'te kanunlaştırılan yasayı Marine Le Pen seçilir seçilmez iptal edecekleri taahhüdünde bulundu.

Marechal-Le Pen, "Bu önceliğimiz olmayacak ama bu konu hakkında çalışma yapacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Eşcinsel evlilik konusu cumhurbaşkanı seçimi konusunda kampanya boyunca zaman zaman gündeme gelmişti.

Geçen günlerde Marechal-Le Pen'in eski eşinin başka bir erkekle ilişki yaşadığı yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Diğer taraftan Ulusal Cephe'nin başkan yardımcılarından Florian Philippot, eşcinsel olduğunu daha önce açıklamıştı.

Fransa'da 23 Nisan'da düzenlenen ve 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluk sağlanamamış, oyların yüzde 24,01'ini alan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ve yüzde 21,30'unu alan aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Son kamuoyu yoklamalarında önde görünen Macron, merkez sağ ve merkez soldan ikinci tur için önemli oranda destek alırken, Le Pen'e verilen destek zayıf kalmıştı.

Marine Le Pen ve Emmanuel Macron arasında 7 Mayıs'ta yapılacak seçimin ikinci turunda en çok oyu alan aday, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.