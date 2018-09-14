Aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı, göçmenler için 'köle' dedi!

İtalya'nın aşırı sağcı içişleri bakanı Matteo Salvini, ülkesinde "Afrikalı göçmen istemediğini" belirterek ''Sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni kölelere ihtiyacımız yok'' dedi.

İtalya'da zengin kuzeyin ayrılığını savunan Kuzey Birliği ırkçı eğilimli Lig'e dönüşüp hükümet ortağı olurken, lideri Matteo Salvini de Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı sıfatıyla Afrikalı göçmenlerden 'köleler' diye söz etti.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olan Avusturya'da göç ve güvenlik konulu, basına kapalı bir toplantıda konuşan Salvini, Avrupa'da nüfusun yaşlanması sebebiyle göçmenlere ihtiyaç olduğu görüşünü reddederken şöyle dedi:

''Sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni kölelere ihtiyacımız yok.''

"Bana İtalyanlar doğursun diye maaş ödüyorlar"

Salvini'nin Facebook sayfasında yayımlanan toplantının videosuna göre İtalya İçişleri Bakanı şunları söyledi:

''Artık çocuk yapmayan Avrupalıların yerine Afrika gençliğinin en iyilerini getireyim diye değil, birkaç yıl önceki gibi genç insanlar yine çocuk sahibi olsunlar diye yurttaşlar bana maaş ödüyor. Belki Lüksemburg'da (Afrikalı göçmenlere) ihtiyaç olabilir, İtalya'daki ihtiyaç ise çocuklarımızın çocuk sahibi olmasına yardımcı olmak, sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni köleler değil.''

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Salvini'nin sözünü kesti

Videoda Salvini'yi dinlerken kızgınlığı yüzüne yansıyan Lüksemburg Dışişleri ve Göç Bakanı Jean Asselborn, İtalyan bakanının sözünü Fransızca kesip ''Allez, allez, allez'' dedi.

Salvini'ye ''Fazla ileri gittin'' mesajı veren Asselborn, ''Lüksemburg'da onlarca İtalyan göçmen var, göçmen olarak gelip çalıştılar ki, siz İtalya'da çocuklar için para ödeyebilesiniz'' diye konuştu.

Sözlerini ''Kahretsin'' manasında ''Merde alors!'' diye tamamlayan Lüksemburglu bakanın, 2. Dünya Savaşı sonrası nüfus yetersizliğinden pek çok Avrupa ülkesinin göçmen işçi almak suretiyle ekonomik refah düzeyine ulaştığı döneme atıf yaptığı belirtildi.

Avrupa ve Afrika'dan içişleri bakanları ve AB yetkililerinin katıldığı Avusturya'daki iki günlük toplantının programında, Salvini ile Avusturya hükümetinin aşırı sağcı ortağı Özgürlük Partisi'nin lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'nin ortak basın toplantısı da var.