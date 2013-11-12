Aşırı sağcı Avigdor Lieberman yeniden İsrail Dışişleri Bakanı

İsrail'de hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından beraat eden aşırı sağcı politikacı Avigdor Lieberman Dışişleri Bakanlığı görevine geri döndü.

Lieberman hükümete geri dönüşü parlamentoda 17'ye karşı 62 oyla kabul edildikten sonra yemin etti.

Partisi Yisrael Beytenu, Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunun bir parçası.

55 yaşındaki Lieberman, Temmuz ayında yeniden başlayan, Filistinliler ile ABD destekli barış görüşmelerine karşı.

Netanyahu'nun müttefiki

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanan Lieberman geçen Aralık ayında istifa etmişti.

İsrail'in eski Beyaz Rusya büyükelçisinin atanmasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ancak Kudüs'te bir mahkeme geçen hafta onu suçsuz buldu.

Lieberman Netanyahu'nun önemli bir müttefiki ve partisi Ocak ayında az farkla kazandıkları genel seçimde Likud ile ortak listede seçime girdi.

İstifa sonrasında başbakan geçici dışişleri bakanı olarak görev yaptı ve Lieberman'ın yerini açık tuttu.

'Uygunsuz davrandı'

Savcılar Lieberman'ı Beyaz Rusya eski büyükelçisi Zeev Ben Aryeh'in Letonya'da bir makama tayinine müdahale etmekle suçlanmıştı.

Bunun bakana ayrı bir ceza soruşturması hakkında tüyo verdiği için bir ödül olduğunu savundular.

Yargıçlar geçen Çarşamba günü, Lieberman'ın Ben Aryeh tarafından kendisine verilen bilgileri ifşa etmeyerek uygunsuz davrandığını olduğunu ama bunun bir suç teşkil etmediğine karar verdi.

İsrail'in en açık sözlü politikacılar biri olan Lieberman Moldova doğumlu ve eski Sovyetler Birliği'nden göçen bir milyon İsrailliden biri.

Siyasi olarak Netanyahu'nun sağında olan Lieberman, Filistin Yönetimi ve lideri Mahmud Abbas'ı sürekli eleştiren bir kişi.