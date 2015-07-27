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Dünya
Deutsche Welle

Aşırı sağ kurbanlarının sayısı arttı

Almanya İçişleri Bakanlığı, Almanya’da aşırı sağ kaynaklı cinayetlerle ilgili yeni bir rapor açıkladı. Rapor, aşırı sağcı şiddet kurbanlarının sayısının sanılandan fazla olduğunu ortaya koyuyor.

27 Temmuz 2015 20:30


Süddeutsche Zeitung gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'da 1990 yılından bu yana 69 cinayet vakasında 75 kişi aşırı sağcı cinayetlerin kurbanı oldu.

170 cinayet teşebbüsünde ise 142 kişi yaralandı. Gazete haberi, Yeşiller Birlik/90 Partisi'nin soru önergesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapora dayandırdı.

Haberde, federal hükümetin ırkçı NSU cinayetlerinin ortaya çıkmasının ardından, daha önceki şiddet olaylarında da ırkçılık şüphesinin olup olmadığının araştırılması talimatı verdiğine ve böylece söz konusu istatistiklerin güncellendiğine dikkat çekildi.

17 yeni cinayet

Federal Emniyet Dairesi, yeniden incelenen 745 cinayet dosyasından 15'inin ‘aşırı sağcı şiddet olayı' kategorisinde değerlendirilebileceği sonucuna vardı. İki yeni cinayet vakasında da aşırı sağcı şüphenin ortaya çıkmasıyla birlikte, aşırı sağcı şiddet kurbanlarına ilişkin istatistiklere 17 yeni cinayet vakası eklenmiş oldu.

Bakanlık temkinli

Federal İçişleri Bakanlığı, yeni istatistiklerle ilgili olarak temkinli bir açıklama yaptı. Brandenburg eyaletinde yeni kriterlerin değerlendirmeye alındığını belirten bir Bakanlık sözcüsü, bu yöntemin ‘çok dikkatli' bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

15 ırkçı cinayetten 9'u Brandenburg eyaletindeki vakaların yeniden incelenmesi sonucu ortaya çıkartılmıştı. Brandenburg'daki yetkili makamlar, sivil toplum kuruluşları ve kurban derneklerini de eski dosyaların yeniden incelenmesi sürecine dahil etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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