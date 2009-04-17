Aşırı kilolu yolculara çifte bilet

Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago havaalanından uçmak isteyen aşırı kilolu yolcuları artık yeni kurallar bekliyor.



United Airlines'ın internet sitesinde yayınladığı ve geçen Çarşamba'dan itibaren geçerli olan bildiriye göre şu şartları yerine getiremeyen yolcular 'aşırı kilolu' sayılacak: Biletli kabinde tek koltuğa sığmayan; Göbeğinden dolayı uzatmayı kullansa bile koltuk kemerini bağlayamayan; Oturduğunda koltuğunun dirsek dinlendirme yerini indiremeyen yolcular.



Bu kategoriye giren yolcular United Airlines uçağına binmek istiyorlarsa ek bir bilet almak ya da daha geniş koltuk sağlayan üst sınıfa geçmek zorunda kalacak. Ek koltuk ya da üst sınıfta yer bulunamadığı takdirde de kilolu yolcu uçağa alınmayacak ve bir sonraki uçuş için şansını denemesi istenecek. Havayolları sözcüsüne göre United Airlines, geçen yıl 'yanındaki kişi aşırı kilolu olduğu için rahat uçamadığını' söyleyen 700'ün üzerinde yolcudan şikayet aldı. Sözcüye göre sekiz farklı Amerikan havayolu şirketi daha aşırı kilolu yolcuları ek koltuk almaya ya da bir üst sınıfa geçmek için fiyat farkı ödemeye mecbur tutuyor.



Havayolunun, Şikago havaalanındaki müşteri hizmetleri temsilcileri ve kapı görevlilerinin bu sınıfa giren yolcular için 'ekstra uyanık' olması konusunda uyardığı öğrenildi. Kriz dolayısıyla zor günler geçiren Amerikalı havayolu şirketlerinin ardından diğer havayollarının da benzer bir yönteme başvurup başvurmayacağı ise halen merak konusu.

