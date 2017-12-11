T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aşırı kilo, üniversite öğrencisinin ölümüne neden oldu (2)

AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Erzurum'da, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, 160 kilo ağırlığındaki üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten (20), memleketi Amasya'da toprağa verildi

11 Aralık 2017 19:04

AMASYA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum\'da, 3 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden, 160 kilo ağırlığındaki üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten (20), memleketi Amasya\'da toprağa verildi.
Kadir Kaan Keten\'in otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi
memleketi Amasya\'ya getirildi. Hz. Ömer Camisi\'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen, Sağlık İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek’in yanı sıra gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından cenaze Yuvacık köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
BABA, CENAZEYE KOLUNDA ALÇI İLE KATILDI
Öte yandan Üniversite öğrencisi Kadir Kaan Keten’in, iki hafta önce çatıdan düşme sonucu belinde ve kolunda kırık oluşan babası Nuri Keten (52), cenazeye kolu alçılı katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Nuri Keten taziyeleri oturduğu yerden kabul etti..

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AMASYA TOPRAĞA VERİLDİ ErzurumKadir Kaan KetenAmasyaHzCamisiCenazeye Amasya Belediye Başkanı CaferBelediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dümen SağlıkMüdürü DrNergiz Gençlik HizmetleriSporMüdürü Abdullah KodekinNamazın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24