Aşırı hız kazası 2 yaralı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi\'nde meydana geldi. Caner G. kent merkezine 16 Z 9175 plakalı otomobiliyle giderken iddiaya göre hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak ortada bulunan ağaca çarptı. Hurda yığını haline dönen otomobilde bulunan Eray Y., hafif yaralanırken sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ile Muradiye Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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