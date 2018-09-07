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Aşırı hız iddiasını yalanladı; İsmet Badem'in oğlu kazanın nasıl yaşandığını anlattı

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, dün geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti

07 Eylül 2018 17:20

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem'in oğlu Burçin Badem, babasının ölümüne yol açan motosiklet kazasının iddia edildiği gibi aşırı hızdan değil, fenalaşıp düşmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Türk basketbolunun duayen ismi İsmet Badem, dün Çanakkale'nin Biga ilçesinde geçirdiğ trafik kazasında hayatını kaybetti.

Badem, yarın Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde toprağa verilecek. 

Babasının ölümüyle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Burçin Badem, “Üzüntümüzü paylaşan, durum öğrenmek isteyen tüm dostlar. Babamı hastaneden teslim aldık. Olay yeri raporu ve görgü tanıklarına göre trafik kazası ya da sürat değil. En büyük aşkı motorunu sürerken fenalaşıp düşüyor. Onun ustalığında birinin kontrolünü kaybedip kaza yapacağı durum yok” dedi.

 

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İsmet BademkazaÇanakkaleBigakazaBurçin Badem
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