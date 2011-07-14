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Dünya

Aşırı dincilikle mücadele eden Facebook oyunu

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden oynanan yeni sosyal medya oyunun merkezinde Arap süperkahramanlar var.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden oynanan yeni sosyal medya oyunun merkezinde Arap süperkahramanlar var. Projeyi geliştiren Süleyman Bakhit, Mutlu Vaha (Happy Oasis) isimli oyunun, aşırı dinci görüşlerden etkilenmesi muhtemel çocuklar için olumlu rol modelleri sunabileceğini düşünüyor.

Bu hafta kullanıma giren oyunun şimdiden 50 bin takipçisi var. 

Mutlu Vaha oyunu

TED'e (Teknoloji Eğlence ve Dizayn) araştırmacı olarak atanan Bakhit, kurumun konferansında projesini anlattı.

Ürdün vatandaşı olan Bakhit, 11 Eylül saldırıları sırasında ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nde öğrenciymiş.

11 Eylül'den kısa bir süre sonra Arap olduğu için dört kişinin saldırısına uğramış.


Arap süperman

Bakhit, başına gelenlere gücenmek yerine, bir eğitim kampanyası başlatmayı tercih etmiş.
BBC'ye yaptığı açıklamada, "Aşırı görüşlerle mücadelenin gençlerle başlaması gerektiğini fark ettim. Mesajım ise çok basitti: hepimiz terörist değiliz" diyor Bakhit.

Yerel okullarda Alaaddin masalına benzer hikayeler anlatmaya başlamış.

"Bir gün çocuklardan biri Arap bir Süperman olup olmadığını sordu ve ben de böyle bir karakter olmadığını fark ettim" diyor Bakhit.

İyi Arap rol modelleri yaratmaya yönelik çizgi roman kitap projesi de böyle başlamış.
Karakterler arasında kadın bir James Bond ve aşırı dinci gruplarla mücadele eden Ürdünlü bir ajan da var.

Bakhit, Ürdün'de kitabından 300 bin adet satmış ve internet versiyonunun da alıcı bulacağını fark etmiş.

"Yazılı basın ölüyor ancak Facebook kullanan 30 milyon Arap var, dolayısıyla aynı mesajı taşıyan oyunlar geliştirmeyi düşündüm" diyor.

Bakhit, ulaşmaya çalıştığı çocukların karakterlerle bağ kurabileceğinden emin olmak istemiş.
"Çocuklarla bir araya gelip fikirlerini aldım" diyen Bakhit, çarşaflı bir karakteri dahil etmek konusunda tereddüt ettiğini, çocukların karaktere onay vermesinden sonra eklediğini anlatıyor.
İlk oyunda ajan Element O var.

Bakhit oyunun "çok iyi olmadığını" ancak böyle bir projenin sahip olduğu potansiyeli gösterdiğini anlatıyor.

Bakhit, aynı projeyi aşırı dinciliğin gittikçe büyüyen bir sorun olduğu Pakistan'a taşımayı planlıyor.




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