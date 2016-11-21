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Aşırı alkol alan iki vekil yemekten kovuldu!

Finlandiya Meclis Başkanı Maria Lohela ‘‘Tabii ki uygunsuz ve sıkıcı bir durumdu’’ diyerek olayı doğruladı

21 Kasım 2016 22:25

Finlandiyalı iki milletvekilinin, aşırı alkollü oldukları gerekçesiyle İsveç Meclis Başkanı’nın verdiği yemekten çıkarıldıkları ortaya çıktı.

DHA’da yer alan habere göre, olay sonrası alkollü milletvekillerini azarladığı öğrenilen Finlandiya Meclis Başkanı Maria Lohela ‘‘Tabii ki uygunsuz ve sıkıcı bir durumdu’’ diyerek olayı doğruladı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Finlandiya Parlamento Heyeti’nin İsveç’i ziyareti sırasında meydana geldiği öğrenilen olayın kahramanı milletvekillerinin ise sonradan Sosyal Sağlık Bakanlığı görevine getirilen sağcı Gerçek Finlandiyalılar Partisi milletvekili Pirkko Mattila ile Sol Birlik milletvekili Katja Hänninen olduğu öğrenildi.

Sosyal Sağlık Bakanlığı görevine devam eden Pirkko Mattila yemekte aşırı alkollü olduğu iddialarını ret edip görevine devam edeceğini açıkladı.

Ev sahibi İsveç Meclis Başkanı Urban Ahlin ise çok büyütülecek bir olay olmadığını belirterek ‘‘Yemekten ayrılıp otele gittiler. Bunu neden yaptıklarını araştırmamak bir görgü kuralıdır. Olayı çok iyi bir şekilde kapatıp, sonrasında özür dilediler’’ değerlendirmesinde bulundu. 

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