T24 LogoT24 Logo
Dünya

AŞİRET LİDERİNİN EVİ BOMBALANDI: 10 ÖLÜ SANA (A.A)

04 Haziran 2011 19:31

-AŞİRET LİDERİNİN EVİ BOMBALANDI: 10 ÖLÜ SANA (A.A) - 04.06.2011 - Yemen'de, dün güvenlik güçleri tarafından aşiret lideri Hamid El Ahmar'ın evinin bombalanması sırasında 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir aşiret yetkilisi yaptığı açıklamada, başkent Sana'da, El Ahmar aşiretiyle Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin arasında 2 haftadır süren çatışmaların başkentin güneyine sıçradığını belirtti. Yetkili, çatışmalar sırasında Sana'nın güneyinde bulunan Hamid El Ahmar'ın evinin bombalandığını, olayda 10 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24