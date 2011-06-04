-AŞİRET LİDERİNİN EVİ BOMBALANDI: 10 ÖLÜ SANA (A.A) - 04.06.2011 - Yemen'de, dün güvenlik güçleri tarafından aşiret lideri Hamid El Ahmar'ın evinin bombalanması sırasında 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir aşiret yetkilisi yaptığı açıklamada, başkent Sana'da, El Ahmar aşiretiyle Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçlerin arasında 2 haftadır süren çatışmaların başkentin güneyine sıçradığını belirtti. Yetkili, çatışmalar sırasında Sana'nın güneyinde bulunan Hamid El Ahmar'ın evinin bombalandığını, olayda 10 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını söyledi.