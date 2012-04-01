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Dünya

Aşiret çatışmalarında 147 kişi öldü

Libya'da 26 Mart’tan beri aşiret mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

01 Nisan 2012 00:54

Libya’daki aşiretler arasında çıkan çatışmalarda 6 günde 147 kişinin öldüğü bildirildi

Libya Sağlık Bakanı Fatma El Hamruş, Fizan bölgesinde çıkan çatışmalarda  395 kişinin yaralandığını, 180 kişinin acil tıbbi tedavilerinin yapılabilmesi  için başkent Trablus’a nakledildiğini söyledi.
 
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Fizan’da acilen tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten El Hamruş,  büyük miktarlarda acil yardımı bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.
 
Libya’nın başkenti Trablus’un 650 kilometre güneyindeki çöllük arazi  içindeki bir vaha olan Fizan, geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan siyahilerin  oluşturduğu Tubu kabilesi ile Arap aşiret mensupları arasında 26 Mart’tan beri  şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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