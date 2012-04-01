Aşiret çatışmalarında 147 kişi öldü

Libya’daki aşiretler arasında çıkan çatışmalarda 6 günde 147 kişinin öldüğü bildirildi

Libya Sağlık Bakanı Fatma El Hamruş, Fizan bölgesinde çıkan çatışmalarda 395 kişinin yaralandığını, 180 kişinin acil tıbbi tedavilerinin yapılabilmesi için başkent Trablus’a nakledildiğini söyledi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; Fizan’da acilen tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirten El Hamruş, büyük miktarlarda acil yardımı bölgeye sevk ettiklerini duyurdu.

Libya’nın başkenti Trablus’un 650 kilometre güneyindeki çöllük arazi içindeki bir vaha olan Fizan, geçimlerini çiftçilik yaparak sağlayan siyahilerin oluşturduğu Tubu kabilesi ile Arap aşiret mensupları arasında 26 Mart’tan beri şiddetli çatışmalara sahne oluyor.