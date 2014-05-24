‘Asimilasyona hayır'



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin kuruluş yıldönümü etkinliği vesilesiyle Köln'deki Lanxess Arena'da günlerdir beklenen konuşmasını yaptı.

Konuşmasına Türk ve Alman vatandaşlarına teşekkürle başlayan Erdoğan ilk olarak Soma'daki maden faciasına değindi. Soma'nın hesabının sorumlulardan mutlaka sorulacağını belirtti ve tekrar yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Soma'dan sonra taziye dilediğini kaydeden Erdoğan, “Ne gibi işbirliği yapılabileceğini konuştuk. Sayın Merkel ve tüm Alman makamlarına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Okmeydanı'ndaki eylemler

Okmeydanı'nda düzenlenen eylemlere de değinen Erdoğan, “Bir gerçek var, biz orada bu elim faciayı yaşarken ülkemizin içinde bu ızdırabı duyamayanlar oldu. Bunlar Türkiye’nin büyük bir yekünü değildi aslında. Bunlar illegal örgütlerdi” şeklinde konuştu.

Eylemlerde iki gencin öldüğünü söyleyen Erdoğan, “Ölenlerden birinin kız kardeşi, ‘Siz bu eylemleri yapmasaydınız benim kardeşim ölmeyecekti’ dedi. Bakıyorsun hemen buraya yansıması olmuş. Burada bir kısım medya ve bazı örgütler ne yazık ki Soma faciasını kendileri için ranta dönüştürmek için Türkiye Başbakanı’na farklı şekillerde hakaretler ediyorlar. Bir tane kendini bilmez derginin attığı manşet manidardı. Şahsımı cehenneme gönderiyordu. Nasıl biliyorsa cehennemin yolunu?” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'deki bazı medya ile bunların anında koordine olması çok anlamlıydı” diyen Erdoğan, “Tayyip Erdoğan'a saldırmakla yarınki AP seçimlerinde farklı yerlere oy devşiremezsin” dedi. Erdoğan, -Benim milletim size en güzel dersi 30 Mart'ta verdi Demokrasiye inanıyorsak Türk milletinin kararına saygınız olacak” ifadelerini kullandı.

Entegrasyon konusu

Entegrasyon konusu da Erdoğan'ın gündemindeydi. Erdoğan daha önce tartışmalara yol açan “asimilasyon” ifadesini yeniden kullandı.

"Entegrasyona devam edeceğiz ama bunu bazı medya organizasyonları farklı yöne çekiyor" diyen Erdoğan, "İnanıyorum ki entegrasyon noktasında sizler hiçbir zaman zorluk çıkarmadınız. Ama asimilasyon dersek, hayır. Çünkü biz dinimizden, dilimizden, kültürümüzden taviz veremeyiz" dedi. Türkiye Başbakanı, asimilasyon olmadan entegrasyonu savunduklarını kaydetti.

Erdoğan, "Referansımız her zaman demokrasi olacak, hukuk olacak, barış olacak. Nefes alıp verdiğimiz her yerde uyumu savunduk, uyumlu bir toplum olduk; bundan sonra da, asimile olmadan, özünden, öz kültüründen, öz dilinden taviz vermeden entegrasyonu teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Ancak Erdoğan, "Almanca'yı çok iyi öğrenmenizi sizden rica ediyorum" ifadelerini de kullandı.

Gezi olayları

Gezi olaylarında yeşili bahane edip Türkiye'nin istikrarına kastettiklerini kaydeden Erdoğan, “ 17 Aralık'ta darbe yapmak istediler. Darbe heveslilerine gereken cevabı milletim sandıkta verdi” dedi.

Başbakan Erdoğan,14 Mayıs’ta ise IMF’ye olan borcun sıfırlandığını kaydetti: "O Gezi olayları oldu ya, 14 Mayıs’ta biz ne yaptık. Bu borcu sıfırladık, bitti. Merkez Bankamız’ın kasasında ne vardı, 27,5 milyar dolar vardı. Şimdi 130 milyar dolar var."

Erdoğan ayrıca, "Pensilvanya'da uluslararası çevrelerin maşası olanlara Türkiye'de fırsat tanımadık" dedi.

AB üyeliği

Dışarıda Türkiye'ye tepeden bakmayı, parmak sallamayı kendisinde hak görenler olduğunu, Türkiye’nin büyümesini farklı şekillerde engellemeye, yavaşlatmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Erdoğan, “İçeridekilere de dışarıdakilere de söylüyorum. Türkiye artık eski Türkiye değil” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik için samimiyetle çalışan, reformlarını kararlılıkla yerine getiren bir ülke olduğunu vurguladı.

'Özgürlükleri genişletmeye devam edeceğiz'

Özgürlükler konusuna da değinen Erdoğan, özgürlükleri genişletmeye devam edeceklerini kaydetti.

@Deutsche Welle Türkçe

AA/DW, BS