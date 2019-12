Asimetrik piyasa

T24 - Tutuklu Erzincan Başsavcısı İlhan Cihane'in, İsmailağa cemaatine dönük soruşturma dosyasında serbest piyasa ekonomisinin "tarikat-siyaset-ticaret" üçgeninde geçtiği olduğu ortaya çıktı. Akşam gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "piyasaların 'serbest rekabet içinde, adil ve eşitlikçi' çalışmasından sorumlu her kurum yetkilisinin, T24.com.tr'nin yayımladığı mahkeme kararına dayalı tutanakları okumasında yarar var" dedi.



Yaşanan 'devlet krizi'nin hayırlı sonuçları da var.



Tutuklu Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in İsmailağa cemaatine dönük soruşturma dosyası, piyasa kurallarının işleyişine dair bilgilerimizi de güncelledi.



Artık üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Serbest piyasa ekonomisi, 'tarikat-siyaset-ticaret' üçgen alanında, daha bir serbestmiş; bilgilerimizi pekiştirdik.



Hükümet nezdinde 'muteber işadamı' olmanın koşullarını, belgeler üzerinden idrak ettik.



Adalet Bakanlığı'na 40 milyon liraya lojman satan, bakanlarla senli benli konuşabilen, rakip firmaya iş verilmemesini isteyen, 'bizim yerimize gireni onaylamayacaksın' diyebilen, Başbakanlığa bağlı Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı'ndan faiz indirimi talep eden, banka genel müdürüne 'Adalet Bakanlığı'ndan aradılar mı seni', 'Adalet Bakanlığı'ndan çıkıyorum, adam 'halledeceğiz' dedi' diyen bir işadamı profiliyle karşı karşıyayız.



Yaşananları 'demokratikleşme' diye yorumlayan her kanaat sahibinin; piyasaların 'serbest rekabet içinde, adil ve eşitlikçi' çalışmasından sorumlu her kurum yetkilisinin, T24.com.tr'nin yayımladığı mahkeme kararına dayalı tutanakları okumasında yarar var.



Mehmet Çelik'in üslubu ile taleplerinin, serbest piyasa ekonomisiyle taçlandırılan demokrasinin neresine konulması gerektiği konusunda faydası olacaktır.



İşler kötü, sermaye 20 milyon lira



Hükümet üyeleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde, işlerinin kötü gittiğinden yakınan ve destek isteyen Mehmet Çelik, Eyüp Otağtepe'deki Çelik Şirketler Grubu'nun sahibi. Aslen Trabzonlu. eski bir şirket olmasına karşın kamuoyunda, lojmanların da bulunduğu 'misstanbul' projesiyle tanındı.



Web sitesindeki 'referansları' şöyle. İkitelli Başak Konutları 4. Etap 2. Kısım, Kağıthane Başak Konutları, Töre Kent Dikmen Çelikler Sitesi, Uluırmak Kooperatif evleri, Fatih Birlik, Tiftik Yapağı Sanayi Kooperatifi Uni Kooperatif Evleri, Yücesan Evleri, Akçimento Evleri, Edip İplik Fabrikası, Davutpaşa İşhanı.



Bir madde, yedi soru Madde CMK 250.



Anayasa Mahkemesi, maddenin kritik iki sözcüğünü bir ay önce iptal etmedi mi?



O kelime, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasını sağlayan 'hali dahil' değil miydi?



Meclis, bir aydır o kelimenin yerine yeni bir yasal düzenleme yaptı mı?



Yürürlüğü duran o maddeyi yeniden yürütecek değişiklik gerçekleşti mi?



Gerçekleşmediyse, maddenin, bu kelime olmadan okunması gerekmiyor mu?



Madde, bu kelime varmış gibi uygulanıp işletilebilir mi?



Türkiye'ye 'karapara mücadelesinde eksiksiniz' uyarısı geldi



HABER yeni: Karapara aklama ile uluslararası düzeyde mücadele eden kuruldan, Türkiye'ye uyarı kararı çıktı. Türkiye'nin de üye olduğu OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Grubu'ndan (FATF) 18 Şubat'ta Abu Dabi'de genel kurul yaptı.



Toplantı bitiminde anlaşmaya imza atmasına karşın, eksiklerini hala tamamlamayan ülkeler ve eksikliklerinin neler olduğu ilan edildi.



Türkiye, FATF'in açıkladığı yeni listede 'eksikli ülkeler' arasında yer alıyor. FATF duyurusunda, Türkiye'nin karaparayla uluslararası mücadele mevzuatına uymak konusunda gelişme göstermesine karşın, Türkiye'nin iki stratejik konuda hala yasal eksiklikleri bulunduğu belirtiliyor. Bakın FATF Türkiye'den ne istiyor:



-Terörizmin finansmanı, bağımsız bir suç olsun.



-Terörist faaliyetlerden elde edilen gelirlerin dondurulması için özel yasal düzenleme yapılsın.



Mali Eylem görev grubu, Türkiye'nin bu iki eksiğini tamamlamaya davet ederek, gelişmeleri yakından izleyeceğini de not etti.



Karapara demişken... Cihaner'in soruşturma dosyasındaki tespitlerden biri de 'karapara aklama'ydı. Dosya Erzurum'a gittikten sonra, 'karapara aklama', yetkileri kaldırılan Erzurum Başsavcısı Osman Şanal'ın kapsam dışı bıraktığı suçlar arasında yer aldı.