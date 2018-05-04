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 ASILSIZ İHBAR UÇAĞI PİST BAŞINDAN GERİ DÖNDÜRDÜ

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) Anadolujet’in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü Edinilen bilgiye göre, Anadolujet’in TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06

04 Mayıs 2018 14:59

Haber: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)
Anadolujet’in İstanbul-Diyarbakır seferini yapan yolcu uçağı uçağı asılsız bomba ihbarı sebebiyle pist başından geri döndü
Edinilen bilgiye göre, Anadolujet’in TK 7210 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı saat 06.50\'de Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere pist başına doğru ilerlediği sırada bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine uçak pist başından geri dönerek güvenli bölgeye çekildi ve yolcular indirildi. Uçak içi ve bagajlar tek tek arandıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Uçak sabah 09.10’da Diyarbakır seferini gerçekleştirmek üzere tekrar havalandı. Asılsız bomba ihbarı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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