Asılsız bomba ihbarı, kız istemeye giden ailenin sonu oluyordu

Elazığ’ın Arıcak İlçesi’ne kız istemeye giden Ünalan ailesinin içinde bulunduğu otomobil, iddiaya göre bomba ihbarı yapılması üzerine polis tarafından durdurulmak istendi. Aracı kullanan Hüseyin Ünalan, polislerin bir kısmının "dur", bir kısmınınsa "git" dediğini söylerken, olayda şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.

DHA'da yer alan habere göre, Elazığ’da müteahhitlik yapan Hüseyin Ünalan, dün kardeşi Bekir Ünalan’a kız istemek için yanında eşi Adile Doğan, 6 yaşındaki oğulları Hasan Hüseyin Ünalan, kız kardeşi Delalet Doğan ile birlikte Arıcak ilçesine yola çıktı. Hüseyin Ünalan’ın kullandığı 34 DN 8616 plakalı otomobil, Arıcak girişinde önlem alan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. İddiaya göre, sürücü dur ihtarına uymayınca polis ekipleri otomobile ateş açtı. Açılan ateşte şans eseri ölen ve yaralanan almazken, kurşunlardan biri Adile Ünalan’ın vücudunu sıyırdı. Otomobile de kurşunlar isabet etti.

"Biri dur diyordu, biri git diyordu"

Hüseyin Ünalan, ölümden döndüklerini belirterek yaşananları şöyle anlattı:



"Palu’dan Arıcak’a giderken ilçenin girişinde emniyet güçleri vardı, selam verdim geçtim bizi durdurmadılar. İlçeye girdiğimde marketten peçete almak için durduğumda bize ’durma devam et’ dedi. Biz devam ettik, silahlar patlamaya başladı ve ’geri dön’ denildi. Geri döndüğümüzde bizi taradılar. Biri dur diyordu, biri git diyordu, 10 metre gittikten sonra durdum. yanımda bulunan Bekir Ünalan kendini aşağı atarak yere yattı, ben de ellerimi kaldırarak yere yattım. Halen ateş açıyordu. Emniyet amiri karşı tarafta duruyordu gelip bize yetişti, bize yetişmeseydi arabayı uçururlardı. 6 yaşında çocuk vardı. Araçta 5 kişiydik iki bayan bir çocuk iki erkektik. Biz Elazığ’dan Palu’ya oradan da Arıcak’a kız istemeye gidiyorduk. Arabaya 7 mermi isabet etmiş."

Asılsız bomba ihbarı





Hüseyin Ünalan, yetkililerle görüştüğünü bomba ihbarı yapıldığı için böyle bir olay yaşadıklarını belirterek, aracının İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne çekilip inceleme yapıldığını söyledi. Kurşun sırtını sıyırarak geçen Adile Ünalan, "Arabaya ateş açıldığında oğlumu yere yatırdım ona bir şey olmasın diye. Bana mermi değdi farkına varmadım, sırtımdan kurşun sıyırmıştı" dedi. Adile Ünalan, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde pansuman yaptırdı. Hüseyin Ünalan da kız istemeye giderken, bir yanlış anlaşılma sonucu ölümden döndüklerini söyledi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Arıcak’a giren ve içinde 2 kadının bulunduğu otomobil için kendilerine bomba ihbarı yapıldığını belirtti. Yetkililer, "Emniyet güçleri ilçe girişinde önlem alarak söz konusu araca dur ihtarında bulundular. Ancak aracın durmaması sonucunda ateş açıldı. Açılan ateşle birlikte araç durdu ve araçtakiler inerek yere yattılar. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı" açıklamasını yaptı.