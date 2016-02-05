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Dünya

Sahnede 'kendini asan' oyuncunun beyin ölümü gerçekleşti!

Sahnede vurulma sahnesi son anda asılma olarak değiştirildi

05 Şubat 2016 18:34

Sahnelendirdiği tiyatro oyunundaki intihar sahnesinde bir aksilik yaşanan İtalyan aktör Raphael Schumacher’in oksijensiz kalması sebebiyle beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Sputnik’in haberine göre 27 yaşındaki aktörün hayatını kaybettiği Pisa'daki Cisanello Hastanesi'nin yetkilileri, CNN'e yapttıkları açıklamada, Schumacher'in ailesinin organ bağışına izin verdiğini ve prosedürlerin başladığını belirtti.

Cumartesi günü yaşanan olayda, Pisa'daki Teatro Lux'da sahnelenen deneysel bir tiyatro oyununda rol alan Schumacher'in boynundaki ipin fazla sıkı olduğunu izleyicilerden birini fark etti. İntihar sahnesinde Schumacher'in yüzü örtülüydü ancak seyircilerden biri genç oyuncunun çırpındığını fark etti ve bir şeylerin yanlış gittiğini anladı. İzleyicinin sahneye koşmasıyla birlikte Schumacher asılı olduğu yerden indirildi ve hızlıca hastaneye kaldırıldı ancak günlerce komada kalan genç oyuncu kurtarılamadı.

Tiyatro şirketinin yöneticisi, İtalyan Il Giorno gazetesine yaptığı açıklamada, Schumacher'in oyundan kısa bir süre önce kendilerine haber vermeden senaryoyu değiştirdiğini belirterek, "Orijinal senaryoda sahte bir silahla vurulma sahnesi vardı, ancak en son asılmaya karar verdi" dedi.

Yaşananların ardından İtalyan polisi olayla ilgili araştırma başlatırken, 4 kişinin de kasıtsız adam öldürme suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

 

 

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