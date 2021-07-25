Aşılarla dalga geçmiş, inancıyla korunduğunu söylemişti; ABD'de 34 yaşındaki Covid-19 hastası hayatını kaybetti

ABD’nin California eyaletinde Covid-19’a karşı geliştirilen aşılarla dalga geçen paylaşımlarıyla bilinen 34 yaşındaki Stephen Harmon, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BBC’de yer alan habere göre, Hillsong isimli büyük kilisenin üyelerinden biri olan Stephen Harmon, Koronavirüs aşılarına karşı yorumlarıyla dikkat çekiyordu. Harmon, haziran ayında “99 sorunum var ve aşı bunlardan biri değil” ifadeleri içeren bir paylaşım yapmıştı.

Harmon bir başka paylaşımında "Yani bazı aşılar, bilirsiniz, ölüm gibi birkaç riskle yüzde 90-95 oranında etkili. Ama virüse yakalanırsam karantinaya girer ve ardından aşı olmadan normal sağlıklı bir hayata devam ederdim, bu %99 etkili” demişti.

Harmon, geçen ay Covid-19’a yakalanarak hastaneye yatırıldı. Hayatını kaybetmeden önceki günlerde sosyal medyada paylaşımlar yapan Harmon “Lütfen dua edin beni entübe edip solunum cihazına almak istiyorlar” yazdı.

Harmon, hastalığı ağır geçirirken de aşıya karşı olduğunu söylemiş, inancının kendisini koruyacağını belirtmişti.