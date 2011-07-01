T24 - Yakın çevresine göre Erdoğan, Balyoz tutuklamalarının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde zafiyete yol açtığı iddiasını reddediyor: Asıl zaaf zanlı generalin orduda durmasıdır.







Taraf gazetesinin haberine göre; partisi, 12 Haziran genel seçimlerinde her iki seçmenden birinin oyunu alıp yüzde 50’ye yakın oyu yakalayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ergenekon ve Balyoz davalarının süreci konusunda son derece net ve kararlı olduğu öğrenildi. Erdoğan’ın yakın çevresine, “Senaryo (Hükümeti devirme amaçlı darbe senaryoları) yazılmış mı, yazılmış. Yargı neyse işin aslını ortaya çıkartsın, sonuna kadar gidilsin, görelim” dediği belirtildi.



Askeri çevreler rahatsızmış

İkinci Balyoz soruşturması ve önceki gün açıklanan iddianame çerçevesinde, aralarında Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın da bulunduğu çok sayıda muvazzaf general tutuklandı. Birinci Balyoz davasında da darbe planı yaptıkları şüphesiyle 30’a yakın muvazzaf general tutuklanmış durumda.

Orgeneral Balanlı, sanık durumuna düştüğü için Orgeneral Hasan Aksay’dan bu yıl boşalacak Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirilmesi, yasalar işletilirse artık mümkün değil.

Aksay’ın yerine atanması olası bazı generallerin de yine ikinci Balyoz davası kapsamında tutuklanmış olmaları nedeniyle özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki terfi ve atamalarda, ağustostaki YAŞ toplantısında sorunlar yaratacağı ve zafiyetler oluşacağı iddiaları askeri çevrelerce dile getiriliyor.



Kaygıları yersiz buluyor

Ancak Erdoğan’ın, söz konusu tutuklamaların TSK’da zaafiyete yol açacağı iddialarını yersiz bulduğu ve suç işlediklerinden şüphelenilen generallerin kurumda kalmasının çok daha sakıncalı olduğunu dile getirerek, “Gidenlerin yerine mutlaka yenileri bulunur” dediği belirtiliyor.

TSK’da yaklaşık 360 general bulunuyor. Tutuklamalar nedeniyle TSK’daki general sayısında yüzde 10’luk bir düşüş oldu. TSK’daki general dahil toplam muvazzaf subay sayısı net olarak bilinmemekle beraber, kabaca 30 bin olarak hesaplanıyor. Bu sayıya, astsubay ve uzman erbaşlar dahil değil. Taraf’ın, Erdoğan’ın yakın çevresindeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Başbakan, darbe planları yaptıklarından şüphelenilen gerek emekli gerekse muvazzaf general ve diğer rütbedeki subaylara karşı yargı sürecinin sonuna kadar işletilmesi gerektiği şeklinde bir kararlılık sergiliyor.

Bir kaynak, “Başbakan bu kişilerle ilgili yargı sürecinin sonuna kadar işletilmesi konusunda çok net. ‘Yargı, neyi ortaya çıkaracaksa çıkarsın görelim’ “ dediğini aktardı.



Artık hükümet olgunlaştı

Kaynaklar, ağustos ayı başında yapılacak general ve amirallerin terfi, aynı rütbede süre uzatımı, ve emekliliklerinin ele alınacağı olağan YAŞ toplantısında hükümetin elinin, artık yasaları işletme açısından çok daha kuvvetli olduğuna işaret ederek, şu görüşleri dile getiriyorlar; “Geçen yılki YAŞ toplantısında, TSK komuta kademesi, TSK Personel Yasası öngörmesine rağmen sanık generallerin açığa alınmalarına ya da terfilerinin önlenmesine önemli bir direnç göstermişti. Ama artık hükümet, olgunlaştı. Buna ek olarak halktan her alanda reform için kuvvetli destek aldı. Bu desteği arkasına alan hükümet, bu defaki YAŞ toplantısında yasalar neyi öngörüyorsa o çerçevede şüpheli konumundaki muvazzafların açığa alınması ya da emekli edilmeleri konusunda çok daha kararlı olacaktır. Bu anlamda sivil kanat da irade ve kararlılık çok yüksek.”