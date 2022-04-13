"Bu yıl istenilen oranda ekim olmazsa asıl tehlike gelecek yıl"

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, bu yıl yeterli ekim olmaması durumunda gelecek yıl tarım ürünleri konusunda sıkıntıya girileceğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Ömür Temür'e konuşan Koç, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üreticiyi sübvanse ettiğini belirterek, “Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle üreticiyi ham madde korkusu sardı. Çünkü mısır ve buğdayı Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Ama asıl tehlike önümüzdeki yıl. Bu yıl istenilen oranda ekim olmazsa o zaman sıkıntıya gireriz” ifadelerini kullandı.

Kanatlı sektöründe maliyet artışlarının yüzde 180'i bulduğunu dile getiren Koç şunları kaydetti:

"Piliç üretim tesisinde en büyük maliyet yüzde 30 ile ısınma. Isınma için de kömür kullanıyoruz. Kömür fiyatları son altı ayda yüzde 300 arttı. Maliyette elektriğin payı yüzde 23, talaşın maliyeti yüzde 20. Son altı ayda elektriğin maliyeti yüzde 150 artarken, talaşın maliyetindeki artış yüzde 300'ü buldu. İşçi ücretlerine yüzde 50 zam geldi. Buna ilaç ve vitamin bedeli de eklendiğinde zam kaçınılmaz. Biz de bütün pilicin çıkış fiyatı 32,5 lira. Mangal sezonuyla bütün pilicin çıkış fiyatı 40 lirayı geçebilir. Parça ürünlerde bu oran 60 lirayı aşabilir."