Asıl soruyu cevaplamadı

T24- ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nda (YGS) bazı soruların şifreyle doğru cevaplandırılabileceği iddialarını yanıtlamak için dün basın toplantısı düzenledi. Ancak Demir, basına neden şifreli kopya dağıtıldığını açıklamadı.

YGS 2011’de hiçbir yanlışlık ve uygunsuzluk olmadığını savunan Demir, basına dağıtılan kopyalarda “şifre” olduğu iddialarını da yalanladı.

Hürriyet'in haberine göre, bazı açıklamaları gazeteciler ve uzmanlar tarafından “tatmin edici” bulunmayan Demir, şunları söyledi:



Yanıtladıkları



1 milyon 700 bin kitapçığı her isteyen internet sitesine girdiği zaman görebilecek mi? Yoksa sadece kendi kitapçığını mı görecek?

1 milyon 700 bin kitapçığı il bazında, bina bazında tüm kamuoyu, 70 milyon istediği zaman görebilecek. Adaylar kendi kitapçıklarını önce soru kitapçığı numarası ile girip bulacaklar. Kişisel hiçbir bilgi verilmeyecek sadece kitapçık numarasıyla görüntülenebilecek.



Hiçbir şifre yok



Adaylar kendi soru kitapçığının başka hiçbir adayda olmadığından nasıl emin olacak? Her bir adaya soru kitapçığı varsa, her bir aday için şifreleme yapılabilmesi mümkün olabilir mi? Yüksek puan alan adayların kitapçıkları görülebilecek mi?

Aday kendi kitapçığını bir dakikada bulabilir. İstediği kişinin kitapçığıyla da mukayese edebilir. Tereddüt oluşmaması için en yüksek puan almış belli sayıdaki adayın soru kitapçığı numarası da kamuoyuna duyurulacak. Hiçbir şifre olmadığı da böylelikle görülecek. Bir milyon 700 bin soru kitapçığının üretilmesi ve üretilen soru kitapçıklarının da doğru cevabın nerede olduğu yanlış cevapların da yerlerinin de belirlenmesi için bir algoritma gerekli. Bu algoritmayı devre dışı bırakmak istenilen adaya istenilen kitapçığı götürme, verme gibi bir şey ihtimal dışı.