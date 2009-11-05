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'Asıl salgın hac dönüşü yaşanacak!'

Dün hacı adaylarına yapılmaya başlanan aşıların 15 gün sonra etkisini gösterebileceği, bu nedenle korunma sağlamayacağı iddia edildi.

05 Kasım 2009 02:00

Dün hacı adaylarına yapılmaya başlanan aşıların 15 gün sonra etkisini gösterebileceği, bu nedenle korunma sağlamayacağı iddia edildi.

Türkiye Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Cankat Tolunay, domuz gribi aşısında önceliğin hacca gidenlere verilmesine rağmen, bu aşıların faydasız olacağını savunarak şunları söyledi:

Hacıya 3 doz aşı

“Aşı 10-15 gün sonra etkisini gösteriyor. Hacı adayları aşılandıktan sonra ertesi gün bu aşı muafiyet sağlamayacak. Dünyanın her tarafından gelen milyonlarca insanla hijyenik olmayan şartlarda, neredeyse iç içe vakit geçirecekler. Asıl problem ve salgın hac dönüşü yaşanacak. Sağlık Bakanlığı haca gitmeden önce aldığı tedbirlerden çok daha fazlasını hac dönüşü almak zorunda. Ayrıca hacılara 3 doz aşı yapılması gerektiğini savunuyorum.”

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