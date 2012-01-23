-Asil Nadir'le ilgili yasal süreç başladı LONDRA (A.A) - 23.01.2012 - Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'le ilgili İngiltere'nin başkenti Londra'daki yasal süreç başlarken, ilk duruşmada Nadir'in "Polly Peck" şirketinden kendisi, ailesi ve arkadaşlarının hesaplarına yaklaşık 150 milyon sterlin para aktardığı iddia edildi. Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde yargıç Holyrode'un başkanlık ettiği dava, 4'ü kadın 12 kişilik jüri önünde bugün başladı. Eşi Nur Nadir'le birlikte mahkemeye gelen Asil Nadir, 8 numaralı mahkeme salonunda görülen duruşma boyunca camekanlı sanık bölümünde oturdu. Davanın ilk gününde, Nadir'le ilgili iddianamenin bir kısmı okundu. Nadir hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunan İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi'nin (SFO) avukatı Philip Shears, Nadir'in "Polly Peck International" isimli şirketinden 1987 ile 1990 yılları arasında çeşitli banka hesaplarına para aktardığını ve Nadir'in 13 farklı hırsızlık suçunda bulunduğunu iddia etti. Avukat Shears, "Asil Nadir'in Polly Peck International'dan hırsızlık yaptığını savunuyoruz. Polly Peck'ten hileli bir şekilde kendi amacı için para sağladığını söylüyoruz" diyerek, Nadir'i 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçladı. Shears, Nadir'in Polly Peck şirketinin başındayken, pozisyonunu kötüye kullandığını, annesinin banka hesabını kullanarak şirketten yaklaşık 7,5 milyon sterlin para aktardığını savundu. İddianamede ayrıca Nadir'in, şirketinden kendisi, ailesi ve arkadaşlarının hesaplarına yaklaşık 150 milyon sterlin para aktardığı iddia edildi. Bu paranın, karmaşık bir transfer yoluyla aktarıldığı ve paranın bir kısmının KKTC'de Nadir'in sahibi olduğu bankaya transfer edildiği ileri sürüldü. İddianamede ayrıca, çeşitli kişi ve bankalara yapılan para transferlerinde Polly Peck şirketinin mali işler müdür yardımcısı Ersin Tatar, şirketin muhasebecisi John Turner, "South Adley Management" şirketinin yöneticisi Elizabeth Forsyth ve şirketin proje direktörü Jason Davies'in Nadir'e yardım ettiği savunuldu. 180 sayfalık iddianamenin tamamının okunmasının birkaç gün sürmesi bekleniyor. Davaya basının ilgisi ise yoğun. Çok sayıda basın mensubu mahkeme salonunda bulunan sınırlı sayıdaki yere oturmak için sabahın erken saatlerinden itibaren bekledi. Davanın en az 4 ay sürmesi bekleniyor. -2010'dan bu yana Londra'da- Asil Nadir, KKTC'den İngiltere'ye geldiği 2010 yılından bu yana süren çeşitli duruşmalarda haksız yere suçlandığını savunmuş, ancak bu davaları kaybetmişti. 70 yaşındaki Asil Nadir, Londra'ya gelişinin ardından Eylül 2010'da hakim karşısına çıkmış ve şartlı tahliye edilmişti. "Polly Peck" adlı şirketin sahibi iken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan Nadir, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi tarafından, 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmak, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmak ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor. Asil Nadir 2010 yılından bu yana, eşi Nur Nadir'le birlikte Londra'nın lüks semtlerinden Mayfair'de bir evde yaşıyor.