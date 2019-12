-ASİL NADİR'E ELEKTRONİK KELEPÇE LONDRA (A.A) - 03.09.2010 - İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde, Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'le ilgili bugün yapılan ön duruşmada, Nadir'in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Asil Nadir, 15 Ekimde bir başka ön duruşmaya çıkacak. Nadir bugün, kefaletle serbest kalma koşulları çerçevesinde Londra'daki Ağır Ceza Mahkemesine gelerek, yargılama niteliğinde olmayan, sadece davanın bundan sonraki seyrini belirlemeye yönelik ön duruşmaya katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren ön duruşmada yargıç, davanın gelecek yıl ekim ayında başlayabileceğini ve taraflara savunmalarıyla ilgili belgelerini hazırlamalarını söyledi. Duruşmada, Nadir'in tutuksuz yargılanmasıyla ilgili koşullar da ele alındı. Geçen hafta İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim eden ve 250 bin sterlin kefalet yatıran Nadir'in, bugünkü ön duruşmadan sonra, bileğine, kaçmasını engelleyecek elektronik cihaz takılacak. Yargıç, Nadir'e elektronik cihazın takılmasının yanı sıra, geceyarısı ile sabah saat 6 arasında sokağa çıkma yasağı da getirdi. Koşullar arasında ayrıca, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor. Nadir'in avukatlarının yargılanma süreciyle ilgili açtıkları karşı davanın da 2011 yılı mart ayında başlaması öngörülüyor. Polly Peck adlı şirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Asil Nadir'in, İngiltere'de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuru geçen temmuz ayı sonunda İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.