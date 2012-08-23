Asil Nadir'e 10 yıl hapis cezası

İngiltere'de kendi şirketi Polly Peck'ten zimmetine para geçirmekle suçlanan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir 13 suçun 10'undan mahkum olmuştu.

Adil Nadir'e verilen hapis cezası da bugün açıklandı. İngiliz mahkemesi, Kıbrıslı işadamı Asil Nadir'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Londra Ağır Ceza Mahkemesi, Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'i kendi şirketi Polly Peck'ten zimmetine para geçirmekle yargıladı. Nadir kendisine yöneltilen 13 suçun 10'undan mahkum edildi. Kıbrıslı Türk işadamı Nadir 3 suçlamadan ise, beraat etti.

Nadir'in temyiz hakkı bulunuyor

Asil Nadir'e verilen ceza ise İngiliz mahkemesi tarafından bugün açıklandı. Geçtiğimiz salı günü cezaevine konulan 71 yaşındaki Kıbrıslı işadamı, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nadir'in temyiz hakkı bulunuyor.

KKTC'ye kaçtı

Asil Nadir'in tüm duruşmalarını izleyen 28 yaşındaki eşi Nur Nadir, kararı temyiz edeceklerini söyledi. 1980'li yıllarda hızlı bir yükselişle İngiltere'nin en zengin işadamları arasına giren Asil Nadir, İngiltere'de Ağır Dolandırıcılık Ofisi'nin soruşturma başlatmasının ardından 1993'te özel bir uçakla KKTC'ye kaçmıştı.

Aklanmak için geri dönmüştü

Asil Nadir, yargılanmak ve aklanmak hedefiyle, 2010'da Londra'ya geri dönmüştü. Asil Nadir, başında bulunduğu Polly Peck şirketinden 34 milyon sterlini zimmetine geçirmekle suçlanıyordu. Asil Nadir'in yönetim kurulu başkanı olduğu Polly Peck şirketi 1990 yılında 550 milyon sterlin borçla kayyuma devredilmişti.