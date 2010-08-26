Asil Nadir İngiltere'ye dönüyor

T24- Kıbrıslı Türk İşadamı Asil Nadir, bugün, 17 yıl önce ayrıldığı İngiltere'ye dönüyor.



İşadamı Asil Nadir, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere, sabah saatlerinde, Onur Hava Yolları'ndan kiralanan özel bir uçakla KKTC'den ayrıldı.



Nadir'e, eşi Neriman Nur, yerli ve yabancı avukatları, Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ile medya çalışanlarından Serhat İncirli, korumaları ve İngiliz gazeteciler eşlik ediyor.



Uçakta 17 kişinin bulunduğu belirtildi.



İngiliz ''Old Bailey'' Ağır Ceza Mahkemesi, Asil Nadir'in İngiltere'de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuruyu kabul etmişti. Nadir'in İngiltere'de bulunduğu süre içinde elektronik pranga takılarak izlenmesi bekleniyor.



Nadir, seyahatinden önce İngiliz The Times gazetesine verdiği röportajda, masum olduğunu bilmenin, güvendiği yegane şey olduğunu söyledi.



Gazete Nadir'in, ''Gereksiz tutuklama tehdidi olmadan İngiltere'ye dönebilmek ve kendimi

savunabilmek için bir şans verilmesi benim yıllardan beri üzerinde çabaladığım şeydi. Bunun sonunda gerçekleşecek olmasından dolayı çok mutluyum. Bu uzun süreden beri devam eden davanın hakça ve adil bir şekilde sonuçlanacağını umuyorum'' sözlerinden alıntı yaptı.



Gazeteye yaptığı açıklamada, ismi karalanmadan 30 yıldan uzun bir süreden beri İngiliz vatandaşlığı bulunduğunu belirten Nadir, ''adil bir yargılamayı hak ediyorum'' ifadesini kullandı.



Nadir ile röportaj yapmak için KKTC'de bulunan gazetenin adliye haberleri editörü Sean O'Neal da, Nadir hakkında gazeteye yazdığı yorumda, ''Asil Nadir temelde doğuda küçük bir kumaş ticaretini küresel bir iş haline getirerek sonuçlandırmış örnek bir işadamıydı'' ifadelerini kullandı.



O'Neal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde nisbeten konforlu bir hayat süren Nadir'in adını temizlemek için ''İngiltere'ye dönme arzusuyla yanıp tutuştuğunu görmenin'' kendisini çok şaşırttığını da belirtti.



YAKINDA YARGIÇ ÖNÜNDE





Times, 69 yaşındaki Asil Nadir'in geri dönüşünü, 'Firarinin 17 yıllık kaçışı sona eriyor' başlığıyla manşetten duyuruyor.



Gönüllü olarak İngiltere'ye geri döndüğü belirtilen Asil Nadir'in, Londra'nın pahalı semtlerinden Mayfair'de aylığı 20 bin sterlinlik bir evde kalacağı ve kefalet koşulları gereği 3 Eylül'de mahkeme önüne çıkacağı kaydediliyor.



Asil Nadir'e yeni verilen İngiliz pasaportuna da Büyük Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nin el koyacağı ifade ediliyor.



Haberde Nadir'in, 'Bu uzun süredir devam eden davanın adil bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum. Tamamen güvendiğim tek şey masumiyetim ve bu bana güç veriyor' sözlerine yer veriliyor.



Gazete, Türk vatandaşlığı da bulunan Nadir'in davasını Ankara'nın da yakından izleyeceğini yazıyor.



Times ayrıca, Büyük Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nde Nadir'in davasıyla ilgilenen yetkililerin çoğunun ya emekli olduğunu, ya da işi bıraktığını, bu yüzden de yeni bir avukat ve araştırmacı ekibinin dava belgelerini raflardan alıp üzerinde çalışmaya başladığını kaydediyor.