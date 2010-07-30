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Dünya

Asil Nadir İngiltere'ye dönmek istiyor

Dolandırıcılık yapmakla suçlanması sonrası 1993'te Kuzey Kıbrıs'a giden iş adamı Asil Nadir, İngiltere'ye dönebilmek için mahkemeye başvurdu.

30 Temmuz 2010 03:00

T24- Asil Nadir 17 yıldır İngiltere dışında 69 yaşındaki Asil Nadir, İngiltere'de hakkındaki dava sürerken kefaletle serbest bırakılmasını istiyor.


İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Yüksek Mahkeme yargıcının Asil Nadir'in talebini değerlendireceği bildiriliyor.


Ancak yargıcın yarınki ön duruşmada herhangi bir kefalet başvurusu hakkında karar almadan önce sadece Asil Nadir'in avukatlarının ve Ağır Dolandırıcılık Masası'nın taleplerini inceleyeceği sanılıyor.


34 milyon sterlin yolsuzluk yapmakla suçlanan Polly Peck Holding'in eski sahibi Asil Nadir, bu ay başında İngiliz Times gazetesine yaptığı açıklamada, İngiltere'de adil şartlarda yargılanabilmek için ev hapsine hatta kendisine elektronik kelepçe takılmasına bile razı olduğunu söylemişti.


İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası Başkanı Richard Alderman da Times'a yaptığı açıklamada, kefalet talebiyle ilgili olarak Asil Nadir'den gelecek herhangi bir ciddi öneriyi değerlendireceğini belirtmişti.


Times bu gelişmeyi, İngiliz savcıların Asil Nadir'in, hakkındaki dava sürerken kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkmayacaklarını duyurdukları şeklinde yorumlamıştı.


Polly Peck 80'li yılların gözde şirketlerindendi


Kıbrıslı iş adamı Asil Nadir'ın sahibi olduğu ve gıda, elektronik ve hizmet sektörlerinde de faaliyet gösteren Polly Peck Holding 1980'li yıllarda Londra Borsası'nda hızla büyümüş, şirketin bazı hissedarları yatırımlarının bin katı para kazanmışlardı.

Asil Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere'nin en zenginleri listesinde 36. sıradaydı.

Ancak İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası'nın Asil Nadir'le bağlantılı bir şirketi basmasının ardından Polly Peck hisseleri hızla düşmüş, şirket de 1991'de iflas etmişti.

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