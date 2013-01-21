T24 LogoT24 Logo
Gündem

Asil Nadir, hapis cezasını Türkiye'de tamamlamak istiyor

Asil Nadir’in cezasını Türkiye’de bir cezaevinde tamamlamak için avukatları aracılığı ile Türkiye’de Adalet Bakanlığı’na başvurdu

21 Ocak 2013 10:12

Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, İngiltere'de aldığı 10 yıllık hapis cezasını Türkiye'de çekmek istiyor. Nadir, gerekenlerin yapılması için işlemleri başlattı.

Asil Nadir’in cezasını Türkiye’de bir cezaevinde tamamlamak için avukatları aracılığı ile Türkiye’de Adalet Bakanlığı’na başvurduğu, Nadir’le ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

72 yaşındaki Kıbrıslı işadamının Türkiye ve İngiltere’nin taraf olduğu hükümlülerin nakline dair Avrupa sözleşmesinden yararlanarak cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlamak istediğini beyan ettiği öğrenildi.

Nadir’le ilgili başvurunun olumlu bulunması halinde Adalet Bakanı’nın onayının ardından nakil süreci başlayacak. Nadir’in ‘yaşı’ ve ‘sağlık koşullarının’ gözönüne alınarak kararın olumlu olabileceği tahmin ediliyor.

Asil Nadir, Polly-Peck şirketinin iflasıyla ilgili yargılandığı davada 13 suçlamanın 10’undan mahkûm olmuştu.

İngiliz basını, Asil Nadir’in 61 milyon sterlinlik dev tazminatı ödemekten kurtulduğu, 5 milyon gibi onda birden de az bir miktar ceza aldığı şeklinde yorumda bulunmuştu.

ETİKETLER

asil nadiringilteretürkiyehapiscezaadalet bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24