Asil Nadir, hapis cezasını Türkiye'de tamamlamak istiyor

Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, İngiltere'de aldığı 10 yıllık hapis cezasını Türkiye'de çekmek istiyor. Nadir, gerekenlerin yapılması için işlemleri başlattı.

Asil Nadir’in cezasını Türkiye’de bir cezaevinde tamamlamak için avukatları aracılığı ile Türkiye’de Adalet Bakanlığı’na başvurduğu, Nadir’le ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtildi.

72 yaşındaki Kıbrıslı işadamının Türkiye ve İngiltere’nin taraf olduğu hükümlülerin nakline dair Avrupa sözleşmesinden yararlanarak cezasının kalan kısmını Türkiye’de tamamlamak istediğini beyan ettiği öğrenildi.

Nadir’le ilgili başvurunun olumlu bulunması halinde Adalet Bakanı’nın onayının ardından nakil süreci başlayacak. Nadir’in ‘yaşı’ ve ‘sağlık koşullarının’ gözönüne alınarak kararın olumlu olabileceği tahmin ediliyor.

Asil Nadir, Polly-Peck şirketinin iflasıyla ilgili yargılandığı davada 13 suçlamanın 10’undan mahkûm olmuştu.

İngiliz basını, Asil Nadir’in 61 milyon sterlinlik dev tazminatı ödemekten kurtulduğu, 5 milyon gibi onda birden de az bir miktar ceza aldığı şeklinde yorumda bulunmuştu.