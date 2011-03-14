-ASİL NADİR HAKİM ÖNÜNDE LONDRA (A.A) - 14.03.2011 - Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in, İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam ediliyor. Nadir, sabah saatlerinde eşi Nur Nadir'le birlikte mahkemeye geldi. Yargıç Lord Holyrode'un başkanlık ettiği mahkemede Nadir'i avukatı William Clegg, davacı taraf olan İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesini (SFO) ise avukat Philip Shears savunuyor. 11 numaralı mahkeme salonunda görülen davanın, geçen yıldan bu yana yapılan hazırlık duruşmalarının aksine yaklaşık bir ay boyunca aralıksız sürmesi ve bu sürecin sonunda Yargıç Holyrode'un Nadir'le ilgili bir karar vermesi bekleniyor. Asil Nadir, daha önceki hazırlık duruşmalarında iyi duymadığı gerekçesiyle sunulan sağlık raporları çerçevesinde duruşmayı sanık bölümünden değil, avukatlarının yanından izliyor. Yargıç Holyrode bugünkü duruşmadan önce yargı sürecinin etkilenmemesi için basının duruşmaların içeriğini yazması ve duyurmasıyla ilgili kısıtlama getirirken, taraflar savunmalarını yapıyor ve karşılıklı tanıklar dinleniyor. Nadir'in avukatının savunmasını, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesinin iş adamıyla ilgili asılsız iddialarda ve suçlamalarda bulunduğu üzerine kurması bekleniyor. Taraflar bugün başlayan süreçten önce Ocak ve Şubat aylarında savunmalarıyla ve şahitleriyle ilgili belgeler ile dosyaları mahkemeye sundu. KKTC'den İngiltere'ye geçen yıl Ağustos ayında gelen ve Eylül başında ilk ön duruşmaya çıkan Nadir, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Nadir Londra'ya girişinde, 250 bin sterlin kefalet yatırmış ve pasaportlarını teslim etmişti. Asil Nadir'in şartlı tahliye koşulları arasında, ayak bileğine elektronik kelepçe takılması, gece yarısından sonra sokağa çıkmaması, her hafta karakola bildirimde bulunması ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmaması bulunuyor. "Polly Peck" adlı şirketin sahibi iken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan Nadir, geçen yıl Ağustos ayı sonunda Londra'ya gelmişti. 69 yaşındaki iş adamı İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi tarafından, 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmakla ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor. Asil Nadir, eşiyle birlikte şehrin lüks semtlerinden Mayfair'de bir evde yaşıyor.