-ASİL NADİR DAVAYI KAYBETTİ LONDRA (A.A) - 25.07.2011 - Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesinin (SFO) kendisine yönelttiği yolsuzluk suçlamalarına ilişkin itirazının ve haksızlığa uğradığı iddialarının yeniden görüşüldüğü davayı kaybetti. Nadir, geçen Mart ayında SFO'nun kendisine yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu iddia ettiği ve 10 gün süren dava sürecini de kaybetmişti. Yargıç Lord Holyrode'un geçen Mart ayındaki kararını temyize götürmesi beklenen Nadir, ortaya koyduğu yeni iddialar nedeniyle bu sürecin tekrar görüşülmesini talep etti. Asil Nadir'in avukatlarının, SFO'nun eski çalışanı Laura Harris'in mahkemeye gerçek dışı beyanda bulunduğu ve delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddiasıyla geçen hafta başında görülmeye başlanan dava bugün sona erdi. Nadir'i avukatı William Clegg savunurken, Ağır Dolandırıcılık Dairesini (SFO) avukat Philip Shears temsil etti. Geçen hafta tekrar mahkemeye ifade veren Laura Harris'in "kasten delilleri ortadan kaldırdığı" iddiasına katılmadığını belirten Yargıç Holyrode, bir önceki kararını tekrarladı ve Nadir'in adil yargılanabileceğine hükmetti. Nadir'in kararı Yüksek Mahkeme'de temyize götürmesi bekleniyor. Asil Nadir'in avukatları, bu yıl sonunda başlayacak yargılama sürecine kadar, müvekkillerinin dayanaksız gerekçelerle haksız yere suçladığını kanıtlamaya çalışıyor. Asıl yargılanma sürecinde bir sonraki ön duruşmanın Kasım ayında, asıl duruşmanın ise Ocak 2012'de yapılması öngörülüyor. KKTC'den İngiltere'ye geçen yıl Ağustos ayında gelen ve Eylül 2010'da ilk ön duruşmaya çıkan Nadir, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle şartlı tahliye edilmişti. Nadir Londra'ya girişinde, 250 bin sterlin kefalet yatırmış ve pasaportlarını teslim etmişti. Asil Nadir'in şartlı tahliye koşulları arasında, ayak bileğine elektronik kelepçe takılması, gece yarısından sonra sokağa çıkmaması, her hafta karakola bildirimde bulunması ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmaması bulunuyor. "Polly Peck" adlı şirketin sahibi iken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan 70 yaşındaki iş adamı, İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesi tarafından, 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmak, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmak ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor. Asil Nadir, eşi Nur Nadir ile birlikte Londra'nın lüks semtlerinden Mayfair'de bir evde yaşıyor.