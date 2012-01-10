-Asil Nadir davası ertelendi LONDRA (A.A) - 10.01.2012 - İngiltere'nin başkenti Londra'da bu hafta Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'le ilgili başlaması gereken yasal süreç, Nadir'in sağlık durumu gerekçe gösterilince ertelendi. Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen ve son anda belli olan ''acil duruşmada'', Nadir'in avukatı Philip Hackett müvekkilinin sağlık durumunun her gün yapılması beklenen duruşmalara sürekli katılacak kadar iyi olmadığını, bu gerekçeyle bu hafta başlayacak mahkemeye çıkamayacağını ve davanın düşürülmesi gerektiğini savundu. Avukat Hackett mahkemeye, Nadir'in sağlığının yerinde olmadığına dair bir kardiyologdan alınan aralık ve ocak aylarına ait iki farklı muayene belgesini sundu. Avukat Hackett ayrıca, Asil Nadir'in geçen kasım ayı sonunda kendisini iyi hissetmediğini ve doktora gittiğini söyledi. Hackett Nadir'in sağlık durumunun iyi olmadığını kanıtlayan detaylı bir tıbbi raporu mahkemeye sunmak için zaman istedi. Asil Nadir hakkında dolandırıcılık suçlamasında bulunan İngiltere Ağır Dolandırıcılık Dairesini (SFO) savunan avukatlar ise bu hafta perşembe günü başlaması beklenen, jüri karşısındaki davanın ertelenmesinin yasal sürece zarar vereceğini savundu. Davaya bakan yargıç Lord Holyrode ise yaklaşık iki saat süren duruşmanın sonunda, perşembe günü başlaması gereken ve jüri eşliğinde yürütülecek yasal süreci, Nadir'in sağlık durumu konusunun süreçten önce açıklığa kavuşturulması gerekçesiyle erteledi. Yasal süreç için yeni bir tarih açıklamayan Holyrode, bu hafta ve gelecek hafta taraflardan Nadir'in sağlık durumuyla ilgili detaylı belgeleri toplamalarını ve mahkemeye sunmalarını istedi. Yargıç Holyrode'un Nadir'in sağlık durumu nedeniyle mahkemeye çıkıp çıkamayacağı yönündeki kararını gelecek hafta vermesi beklenirken, davacı taraf da bu süreçte Nadir'i başka bir doktora muayene ettirebilecek. Bugünkü duruşmaya Asil Nadir, mahkeme gerek görmediği için katılmadı. Duruşmaya basının ilgisi ise yoğundu.