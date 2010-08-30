-ASİL NADİR BU HAFTA MAHKEMEYE ÇIKACAK LONDRA (A.A) - 30.08.2010 - Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, bu hafta İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde ön duruşma için yargıç önüne çıkacak. 17 yıl önce yolsuzlukla suçlandığı dava öncesinde KKTC'ye kaçan ve geçen hafta İngiltere'ye dönen 69 yaşındaki Nadir ile ilgili cuma günü yapılacak ön duruşmada, davanın bundan sonraki seyri belirlenecek. Nadir'in KKTC'de bulunması dolayısıyla dava askıda olduğu için, bu haftaki duruşmayla yeni bir hukuk sürecinin başlaması bekleniyor. Bu arada İngiliz basını Nadir'le ilgili haberlere geniş yer vermeye devam ediyor. Guardian gazetesi bugünkü sayısında, İngiltere'de koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'nin dava sonucu Nadir'in dolandırıcılıktan suçlu bulunması halinde, geçmişte alınan 440 bin sterlinlik bağışı geri verebileceğini yazdı. Gazete ayrıca, parti yetkililerinin, davada aklanması durumunda Nadir'den yeni bağış kabul edilmesine karşı olduğunu bildirdi. Gazeteye göre, Asil Nadir'in sahibi olduğu Polly Peck'in hesaplarını inceleyen uzmanlar, gruba bağlı bir şirketten 1985-90 yılları arasında, yönetim kurulu ve hissedarların bilgisi dışında defalarca bağış yapıldığını belirlemişti. 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Polly Peck adlı şirketin eski sahibi Asil Nadir'in İngiltere'de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuru geçen ay sonunda İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Elektronik, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Polly Peck şirketi, 1980'li yıllarda Londra borsasında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmuştu. Asil Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere'nin en zenginleri listesinde 36. sırada yer almıştı. Ancak İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası'nın, Nadir'in şirketi Polly Peck'le bağlantılı bir şirketi dolandırıcılık şüphesiyle basması sonucu, şirketin hisseleri hızla değer kaybetmiş ve şirket 1991 yılında iflas etmişti.