-ASİL NADİR BİR KEZ DAHA YARGIÇ KARŞISINDA LONDRA (A.A) - 15.10.2010 - Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, İngiltere'de ön duruşma için bugün bir kez daha mahkeme önüne çıkıyor. İngiltere'ye ağustos ayının sonunda gelen ve eylülde İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim önüne çıkan Nadir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Nadir bugün yapılacak ikinci ön duruşmada, kefaletle serbest kalma koşulları çerçevesinde bir kez daha İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesine çıkacak. Ön duruşmada, Nadir'in kefaletle serbest bırakılma koşullarının gözden geçirilmesi bekleniyor. Eylül ayındaki duruşmada hakim, Nadir'in bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmetmiş ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti. Asil Nadir ayrıca, İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etmiş ve 250 bin sterlin kefalet yatırmıştı. Nadir'in kefalet koşulları arasında, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor. -DAVA 2011'DE- Nadir'in 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlandığı davanın görüşülmesine, 2011 yılı ekim ayından önce başlanması beklenmiyor. Bu tarihe kadar tarafların savunmalarıyla ilgili belgeleri hazırlamaları ve davaya bakacak hakimin aralık ayında atanması öngörülüyor. Bu arada Nadir'in avukatlarının da yargılanma süreciyle ilgili açtıkları karşı davanın, 2011 yılı mart ayında başlaması bekleniyor. Polly Peck adlı şirketin sahibiyken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan Nadir, geçen ağustos ayı sonunda Londra'ya gelmişti. Zimmetine para geçirmekle suçlanan 69 yaşındaki işadamı, şirketin iflasına yol açmakla ve hissedarları mağdur etmekle suçlanıyor. Londra'ya gelişinin ardından şehrin lüks semtlerinden Mayfair'de bir eve yerleşen Nadir'e, İngiliz basını büyük ilgi gösteriyor. Basında yer alan haberlerde, Nadir'in geçmişte İngiltere'de şu anki koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Muhafazakar Parti'ye bağışta bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, Nadir'e suçlamada bulunan Ağır Dolandırıcılık Dairesindeki birçok yetkilinin ya emekli olduğu ya da öldüğü belirtiliyor.