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Asil Nadir Belmarsh hapishanesinde

Belmarsh hapishanesine konulan 71 yaşındaki Nadir'in gelecek ay yargıç karşısına çıkarak mal varlığını açıklaması bekleniyor

24 Ağustos 2012 15:14

Hakkında 10 yıl hapis cezası verilen ve Belmarsh hapishanesine konulan Nadir, temyize gidiyor. Şirketinden zimmetine para geçirmekten suçlu bulunan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir'in, mal varlığını açıklaması istenirken, Nadir, hakkındaki kararı temyize götürecek.

Londra'nın güney doğusunda bulunan Belmarsh hapishanesine konulan 71 yaşındaki Nadir'in gelecek ay yargıç karşısına çıkarak mal varlığını açıklaması bekleniyor. İngiliz basını, mal varlığının ortaya çıkmasıyla Nadir'in, Ağır Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (SFO) mahkeme masrafları ile sahibi olduğu "Polly Peck" şirketinin hissedarlarının tazminat taleplerini karşılamak zorunda kalacağını aktarıyor.
Bu arada, Nadir'in avukatlık şirketi Bark & Co'dan yapılan açıklamada, kararın temyize taşınacağı bildirilerek, "Karardan dolayı Nadir büyük hayal kırıklığına uğradı" denildi.

Times ve Independent gazeteleri bugünkü sayılarında Nadir'in 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasını manşetine taşırken, Financial Times ve Guardian da karara geniş yer verdi.

Financial Times gazetesi, Nadir'in ilk beş yıldan sonra serbest kalabileceğini bildirirken, Guardian gazetesi ise Nadir'in tazminat parasını ödeyememesi halinde ilave hapis cezası alabileceğini aktardı.
Independent gazetesi de Nadir davasının siyasi yansımalarına değindi.

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