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Ekonomi

Asil Nadir: "Londra'da ev hapsine razıyım"

İngiltere’de hakkında açılan dolandırıcılık davasından kaçarak 1993 yılında Kıbrıs’a giden işadamı Asil Nadir, Times gazetesine konuştu

02 Temmuz 2010 03:00

T24- İngiltere’de hakkında açılan dolandırıcılık davasından kaçarak 1993 yılında Kıbrıs’a giden işadamı Asil Nadir, İngiliz Times gazetesine konuştu


Sokağa çıkma yasağı ve elektronik kelepçe takmak da dahil, sıkı kefalet koşullarını kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen Nadir, “Eğer kelepçe takmam gerekiyorsa, evimde özgür olabildiğim ve yasal ekibimle çalışabildiğim sürece umrumda değil” dedi. Uzun zamandır İngiltere’ye dönmeyi arzuladığını belirten iş adamı, masum olduğunu bile bile gelip de hapse girmek istemediğini belirtti.

“Eğer İngiliz otoriteleri için adalet önemliyse, bir adam geri dönmeye kendiliğinden razıysa ‘Bu adam geri dönmeye gönüllü, ona yargı süresinde serbesti tanısak ne olur?’ diye düşünmenin nasıl bir zararı olabilir ki?” diyen Nadir’in ricası, ülkenin önde gelen kanun adamlarından Geoffrey Robertson tarafından da destek gördü. Robertson “Bu davanın bizim Kıbrıs’ın kuzeyini tanıyıp tanımamamızla bir alakası yok. Bu, Ciddi Dolandırıcılık Bürosu’nun takip etmesi gereken ciddi bir dolandırıcılık iddiası” dedi.

Diğer yandan Nadir’in avukatları, işadamının internetten video konferans aracılığıyla ifade verebilmesinin yollarını araştırıyor. Avukat Giles Bark-Jones’a göre neredeyse 20 yıldır önü tıkalı olan bir davada ilerleme kaydedebilmek için bu teknolojiden yararlanamamak büyük saçmalık.
Drumglass Baronu Ken Maginnis’e göreyse, Polly Peck davasına adı karışan tüm isimler masumiyetlerini kanıtlayabilmek için bir şansa sahip oldu ve Asil Nadir’e de bunca yıl sonra en azından bu şansın verilmesi gerekiyor.

 

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