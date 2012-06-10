'Asıl kapitalizmin sonu gelecek'

Kanser tedavisi gören Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez, en son sağlık kontrolünün çok iyi sonuç verdiği ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Chavez, “günleri sayılı” diyerek kendisini hedef alan Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e de cevap verdi.

Chavez, en son yapılan tetkiklerin, kanserli hücrelerin vücudunda tekrar yayılıp yayılmadığını göstermek için yapıldığını belirtti ve sonuçların çok iyi olduğunu söyledi. Resmi temaslarda bulunduğu Rus temsilcileri Başkanlık Sarayı’nın basamaklarında karşılayan Chavez, görüşmelerin ardından basın mensuplarının sağlığı, petrol fiyatları ve Ekim ayında yapılacak başkanlık seçimleri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Chavez, “7 Ekim’de yapılacak savaşı kazanacağız” dedi ve başkanlık sarayını göstererek, “Burjuvalar buraya bir daha geri dönmeyecek” dedi. Chavez, kendisine rakip olmak için eyalet vealiliğini bırakan Henrique Capriles’i, ‘zenginlerin çıkarlarını korumakla’e eleştirdi.

Seçimlere adaylığını yarın koyması beklenen Chavez’in bu ayın ortasında yeniden sağlık kontrolünden geçeceği ve adaylığıyla ilgili işlemleri tamamlamadan yine birçok tıbbi teste tabi tutulacağı ifade edildi.

‘Akılsızca sözler’

Chavez açıklamalarında, kısa bir süre önce kendisini eleştiren Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’e de cevap verdi. Zoellick, Venezüella’nın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Chavez’in günleri sayılı” ifadesini kullanmıştı.

Chavez, bu sözlere sert bir şekilde cevap vererek, “Akılsızca sözler, sağır kulaklar. Bana kalırsa günleri sayılı olan küresel kapitalizm. Dünya Bankası da bu sistemin bir parçası” dedi. Rusya’nın Venezüella’ya sağlayacağı kredi miktarını 4 milyar dolar artırdığına dikkat çeken Chavez, geri ödemeyi petrol nakliyatı ile yapacaklarını ifade etti.

Venezüella lideri basın mensuplarına, “Tanrı’ya şükür, korkunç bir bankaya bağlı değiliz. O adını söylediğiniz banka neydi, Dünya Bankası mıydı?” dedi.

Sağlığı düzeliyor

Chavez, radyoterapi gördüğü Küba’dan 11 Mayıs günü dönmüş ve o günden bu yana sağlığı hakkında açıklamada bulunmamıştı. Chavez, geçtiğimiz yıl içinde pelvis bölgesindeki tümörlerin temizlenmesi için iki kez bıçak altına yatmıştı.

Güney Amerika’nın ABD karşıtı lideri, “Tanrı’ya inancım var... İnancım, bana ülkem için verdiğim mücadeleye devam etmem gerektiğini söylüyor” dedi. Chavez, Ekim’de yapılacak seçimlerden galip çıkarsa, altı yıl daha görevde kalacak.