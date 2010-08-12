Asıl depremi Biga'da bekliyoruz

T24 - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Balıkesir'in 2 bin 84 nüfusuyla en küçük ilçesi Balya olarak saptadığı deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde bugün saat 05.23'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde depremle uyanan halk evlerinden sokaklara fırladı ve yeni bir deprem olacağı korkusuyla uzun süre sokakta bekledi.



Depremin ardından Balya'ya gelen Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan ilçe merkezinde ile bağlı 43 köyünde yapılan incelemede can ve mal kaybının olmadığını, bazı binaların bacaların yıkılması ve duvarların çatlaması dışında önemli bir hasar meydana gelmediğini söyledi.



Balya Belediye Başkanı CHP'li Dündar Cengiz, bir gürültüyle uyandığını, gök gürültüsüne benzer bir ses duyduğunu, şiddetlice sarsıldıklarını, deprem biter bitmez belediyeye geçip araştırma yaptığını anlattı. Bazı evlerin bacalarının yıkıldığını, düşen tuğlaların yollara saçıldığını belirten Başkan Cengiz, hastane ve sağlık merkezine de başvuran olmadığını söyledi.



Balya'da evinin bacası yıkılan 65 yaşındaki Nazire Ünver, “Depremden birkaç dakika önce köpekler havladı, eşekler anırdı. Arkasından gök gürültüsü gibi bir ses geldi ve sallanmaya başladık, korktum. Dışarı çıktım ve sabaha kadar dışarıda bekledim. Evin bacasının yıkıldığını, gün ağarınca gördüm” diye konuştu. Nazire Ünver'in komşusu 51 yaşındaki Hamide Danışan'ın evinin de duvarlarında hafif çatlaklar oluştu, sıva dökülmeleri meydana geldi.





'Asıl Biga Yarımadası'nda uzun süredir beklenen bir deprem var'



Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Bekler, Balıkesir'in Balya ilçesindeki 4.8 şiddetindeki depremin korkutucu bir deprem olmadığını, asıl Biga Yarımadası'nda uzun süredir beklenen bir deprem olduğunu söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Bekler, Çanakkale'de de hissedilen orta şiddetteki depremin, uzun süredir beklenen ancak ana depremlerden birisi olmadığını bildirdi.



Biga Yarımadası'nda, 1953 yılında meydana gelen 7.2 şiddetindeki “Yenice Gönen Depremi” olarak bilinen depremden sonra, bölgede büyük bir depremin yaşanmadığına işaret eden Bekler, bu bölgede yüksek bir enerji birikimi olduğunu ifade etti.



Bekler, Balıkesir'deki depremin öncü ya da artçı deprem olarak nitelendirilemeyeceğini de ifade ederek, “Bu depremin ardından irili ufaklı sarsıntılar olabilir. Bu korkutucu bir deprem değil. Asıl Biga Yarımadası'nda uzun süredir beklenen bir deprem var. Bunun üzerinde yoğunlaşılmalıdır” dedi.





