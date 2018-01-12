Aşık Veysel'in oğlu hayatını kaybetti

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan Ahmet Şatıroğlu, dün akşam saatlerinde, evinde fenalaştı. Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. 84 yaşındaki Şatıroğlu'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ahmet Şatıroğlu, geçirdiği şeker, tansiyon ve prostat rahatsızlıkları nedeniyle 4 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyordu. Şatıroğlu, babası Aşık Veysel Şatıroğlu'nun da mezarının bulunduğu ilçeye bağlı Sivrialan köyünde yarın son yolculuğa uğurlanacak.