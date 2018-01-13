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Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu son yolculuğuna uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)- DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun önceki gün hayatını kaybeden oğlu Ahmet Şatıroğlu (84), Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde son yolculuğuna uğurlandı

13 Ocak 2018 16:43

İrfan ÖZŞEKER/ŞARKIŞLA(Sivas), (DHA)- DÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu\'nun önceki gün hayatını kaybeden oğlu Ahmet Şatıroğlu (84), Sivas\'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Şarkışla\'da oturan, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve zaman zaman hastanede tedavi gören Ahmet Şatıroğlu, önceki gün evinde fenalaştı. Dini nikahla birlikte yaşadığı Türkan Ertemur\'un haber vermesiyle eve gelen doktorların yaptığı incelemede, Şatıroğlu\'nun öldüğü belirlendi. Şatıroğlu\'nun cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ahmet Şatıroğlu için bugün Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki Aşık Veysel Kültür Merkezi\'nin bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Davut Gül, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şatıroğlu\'nun resmi nikahsız eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Törende Şatıroğlu\'nun yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şatıroğlu\'nun cenazesi Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer\'in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer\'in yaptığı duanın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze töreni sonrasında Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel\'in köydeki mezarını ziyaret etti ve dua okudu. Yılmaz, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:
\"Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi, Aşık Veysel\'in oğlu Ahmet Şatıroğlu\'nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla\'ya gelsek Ahmet ağabey bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel\'in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir ağabeyimizdi. Biz kendisinden memnunuz, Cenab-ı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine, bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivasımız\'ın başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun.\"

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