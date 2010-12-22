Aşık: 1 buçuk aylık CHP'liler 'parti büyüğü' oldu

T24- Yazar Melih Aşık, CHP'nin Parti Meclisi üyelerinden 17 tanesinin partiye üye olup olmadığı iddialarını değerlendirdi. Aşık, “CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili”nin bahsi geçen 17 kişinin Önder Sav’ın Genel Sekreterlik görevinden alınmasının ardından CHP’ye üye olduğunu açıklaması üzerine "Bu doğruysa, CHP yönetiminin yüzde 20'sinden fazlası daha önce CHP’nin kapısından içeri bile girmemiş" dedi.



Melih Aşık'ın Milliyet gazetesindeki Açık Pencere köşesinde yayımlanan yazısı (22 Aralık 2010) şöyle:



Yeni CHP âlem!







İddiaya göre bir grup CHP delegesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmen başvuruyor. Pazar günü yapılan kurultayda seçilen 80 PM üyesinden adlarını verdikleri 17’sinin partiye üye olup olmadığını soruyor. Malum, partiler kaydettikleri yeni üyeleri 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmek zorundalar. Başsavcılık CHP’li delegelerin başvurusuna şu yanıtı veriyor.

“İsimlerini belirttiğiniz kişiler kayıtlarımıza göre herhangi bir partinin üyesi değildir.”

CHP tüzüğüne göre parti üyesi değilseniz PM’ye seçilemezsiniz. Yanlışlıkla seçilirseniz PM üyeliğiniz düşer. Üyeliği düşenlerin PM’nin toplam üye sayısına oranı yüzde 10 ve altında ise, yerlerine yedekleri gelir. Yüzde ondan fazla ise o zaman kurultayın yenilenmesi şarttır.”

Yukarıdaki iddiaya Genel Merkez yöneticileri ne diyor? Partinin şimdiki 2 numaralı ismi Gürsel Tekin’e yakın bir internet sitesinin konuyla ilgili haberinde görüşlerine başvurulan “CHP Genel Merkezi’nden bir yetkili” aynen şunları diyor.

“Adı geçen 17 arkadaşımız 3 Kasım tarihinden sonra, yani Önder Sav’ın Genel Sekreterlik görevinden alınmasının ardından CHP’ye üye oldu.”

Bu doğruysa kurultay yenilenmeyecektir... Ancak başka bir komedi göze çarpıyor. Demek ki CHP yönetimine seçilen kişilerin 17’si yani yüzde 20’sinden fazlası en çok bir buçuk aydır CHP üyesi. Daha önce CHP’nin kapısından içeri girmemişler. Belki oy bile vermemişler. Ama sonra bir girmişler, pir girmişler. Girer girmez 30, 40, 50 yıllık CHP’lilerin yöneticisi, “parti büyüğü!” olmuşlar. Yeni CHP enteresan bir CHP...