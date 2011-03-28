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Ekonomi

Asiana Hava Yolları'nın Türkiye seferleri başlıyor

Güney Kore Asiana Hava Yolları, uçuş noktaları arasında Türkiye'yi de ekledi.

28 Mart 2011 02:00

T24 - Güney Kore Asiana Hava Yolları, uçuş noktaları arasında Türkiye'yi de ekledi. Seul'den İstanbul'a gerçekleştirilecek seferler 29 Mart 2011 tarihinden itibaren başlıyor.

Asiana Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Yoon Young Doo, Kıdemli Başkan yardımcıları Cho Won Yong ve Oh Keun Nyoung ile Başkan Yardımcısı Kim Se Young’un katılımıyla 30 Mart 2011 günü Ceylan Intercontinental Otel'de bir davet düzenlenecek.


Asiana Hava Yolları

Asiana Hava Yolları, 20 ülkede, 67 şehre uçuş yapmakta.

Asiana Airlines, yolcularının güvenlik, ikram ve konfor bakımından çok tercih ettiği bir havayolu olma özelliğini uzun yıllardır korumaktadır.

Uzak Doğu, Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri 'ni kapsayan uçuş ağında, havayolu, Airbus A321 A-330-200 ve 300 , Boeing 767-300 ve 400 ile  747-400 tipi uçaklarla uçmaktadır.

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