Asia Times: Erdoğan için zaman daralıyor, karşısında iki seçenek var

Hindistan'ın eski kıdemli diplomatlarından M.K. Bhadrakumar, "Reza Zarrab" davasını Asia Times için değerlendirdi. "Altın tüccarının ifadeleri Erdoğan’ın altındaki zemini sallıyor" başlıklı makalede, davanın Türkiye için zorlu sonuçları olabileceği, Erdoğan'ın dış politika nedeniyle ABD baskısı altında olduğu belirtildi. Bhadrakumar, "Erdoğan'ın karşısında iki seçenek var; şartlı teslim olmak ya da uzun ve son derece başarılı bir siyasi kariyerle inşa ettiği evin büyük hasar görmesi. Zaman daralıyor" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan çeviriye göre, Türkiye’de de görev yapmış eski Hintli diplomat M.K. Bhadrakumar’ın imzasını taşıyan makalede, “Zarrab, Erdoğan’ın itibarına onarılamaz bir hasar gelmesine yol açabilir ve ailesi ile yakın yardımcılarının suçlular olarak zan altında bırakabilir” ifadesine yer verildi.

Bhadrakumar, davanın sonucunda Türk bankalarına milyarlarca dolarlık ağır cezalar kesilebileceğini, hatta Türkiye’ye yaptırımlar dayatılabileceğini öne sürdü.

Makalede, ‘Erdoğan’ın Batı’dan uzaklaşan politikalarından geri adım atmak ile ülkeye zarar gelmesi’ arasında bir tercihle karşı karşıya olduğu savunuldu. Bhadrakumar, “Erdoğan’ın karşısında iki seçenek var; şartlı teslim olmak ya da uzun ve son derece başarılı bir siyasi kariyerle inşa ettiği evin büyük hasar görmesi. Zaman daralıyor. Erdoğan savunmaya geçiyor” yorumunu yaptı.

Diplomat, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye dair son sözlerinin de bu bağlamda bir seçenek sunduğunu yazdı.