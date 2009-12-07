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Aşı sırası hamilelerde

Bugün hamilelere domuz gribi aşısı uygulaması başlıyor.

07 Aralık 2009 02:00

Bugün hamilelere domuz gribi aşısı uygulaması başlıyor.

Sağlık Bakanlığı, hastalığın gebelerde ağır seyredebildiğine ve ölüm riskinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Bakanlık, bu nedenle bütün gebelerin aşılanma konusuna hassasiyet göstermesini istiyor. Bakanlık, aşılarını yaptırmayan öğrencilerin aşılarının okullarda yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de duyurdu. Bakanlık, ilk doz aşı üzerinden en az 3 hafta geçen, 9 yaş ve altı çocukların ikinci doz aşısının uygulanması için de velileri uyarıyor. Çocukların yanında aşı karnelerinin olması gerekiyor.

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